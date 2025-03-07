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我見猶憐！會讓人想呵護的女生面相…眼睛大又圓、下巴這特徵

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圖為正妹我見猶憐示意圖。圖／AI生成
圖為正妹我見猶憐示意圖。圖／AI生成

什麼樣的女人，會得男人疼？從面相上就能看出來！旺好運分享，擁有以下4種面相特徵的女人，都能輕易贏得男人好感，讓男人想要呵護她們，百般寵愛。

得寵女人面相一：柳葉彎眉

眉毛呈現彎曲弧度、兩頭尖的模樣，擁有柳葉眉的女人顯得嬌俏迷人，性情柔順平和，能惹得男人心疼憐惜，忍不住掏心掏肺地對她好。

得寵女人面相二：眼睛圓大

擁有一雙大大圓圓、清澈、黑白分明的眼睛，多是開朗重情的女人，她們懂得用眼睛傳達愛意，顯現女性專屬媚態，惹得男人百般呵護。

得寵女人面相三：耳垂渾厚

耳垂渾厚、大、色澤紅潤的女性，擁有好福氣、好人緣，跟人相處都寬容誠摯，往往男人都會被真誠打動，願意好好疼惜。

得寵女人面相四：下巴尖美

鵝蛋臉、下巴尖尖的女人，顯得我見猶憐，楚楚可憐的嬌柔模樣，最能激起男人的保護欲望，想要好好愛護。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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