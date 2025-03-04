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3大星座越客氣代表你們越不熟？這星座壞脾氣「專兇自己人」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為發脾氣有話直說示意圖。圖/ingimage
圖為發脾氣有話直說示意圖。圖/ingimage

我們從小就被教導要「對人有禮貌、要客氣」，但有些人的禮貌客氣是針對人，他們只對外人客氣，對自己人卻隨便大小聲，旺好運分享「哪些星座就是越客氣代表越不熟」，快看都有誰上榜。

第三名：巨蟹座

巨蟹座看似都很客氣且溫馴，但其實熟絡之後，會知道他們脾氣真的不小，而且說話也很直接，甚至偶爾放肆，如果他們一直保持客氣，那他們就是跟你真的很不熟。

第二名：天蠍座

天蠍座在別人面前總是客客氣氣，很有禮貌，但若非常熟識的朋友，他們就會放下客氣的外表，做真正的自己，所以倘若你遇到的天蠍座很客氣，那很有可能你們真的很疏遠喔。

第一名：水瓶座

水瓶座在人際方面非常單純，他們只需要幾個朋友就夠了，因此他們表現得越客氣，就代表你還沒走進他們的內心，因為真正的認識他們，會少了一點客氣，但卻多了一些親近。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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