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交往要當心！三星座常出賣朋友？摩羯利益優先、雙子八卦王、這星座故意的
相信很多人曾經都被朋友出賣過，而被背叛的心情總是不好受，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「會出賣好友」！？
第三名：摩羯座
摩羯座如果想要出賣好友，一定是有利益或權力的衝突，他們會默默進行，表面上都看似沒什麼事，但其實私底下已經神不知鬼不覺的把別人給賣了。
第二名：雙子座
雙子座是八卦庫，他們非常喜歡聊好友八卦又愛宣傳，尤其是八卦主角若最近有惹到他們，雙子座就一定會大肆宣傳出賣這些人，當被抓到時，還會有自己的一套說詞來給自己台階下。
第一名：天蠍座
天蠍座的心思非常敏感，而且地雷也很多，即便是很好的朋友也時常捉摸不透，當他們地雷被引爆，不管是誰，他們就是一定會記仇，而且會再另外找時間私下反擊。
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