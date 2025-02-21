快訊

涉貪汙交保步出地檢署 林岱樺：黑暗勢力不會摧折我

澤倫斯基睡覺闖大禍！川普批「無理對待」美財長 欲重啟稀土協議

財神沒上班！威力彩33連摃 下周一開獎頭獎上看20億元

聽新聞
0:00 / 0:00

交往要當心！三星座常出賣朋友？摩羯利益優先、雙子八卦王、這星座故意的

旺好運／ 旺好運
圖為背叛朋友，道人長短示意圖。圖/ingimage
圖為背叛朋友，道人長短示意圖。圖/ingimage

相信很多人曾經都被朋友出賣過，而被背叛的心情總是不好受，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「會出賣好友」！？

第三名：摩羯座

摩羯座如果想要出賣好友，一定是有利益或權力的衝突，他們會默默進行，表面上都看似沒什麼事，但其實私底下已經神不知鬼不覺的把別人給賣了。

第二名：雙子座

雙子座是八卦庫，他們非常喜歡聊好友八卦又愛宣傳，尤其是八卦主角若最近有惹到他們，雙子座就一定會大肆宣傳出賣這些人，當被抓到時，還會有自己的一套說詞來給自己台階下。

第一名：天蠍座

天蠍座的心思非常敏感，而且地雷也很多，即便是很好的朋友也時常捉摸不透，當他們地雷被引爆，不管是誰，他們就是一定會記仇，而且會再另外找時間私下反擊。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

三星座超級潔癖！摩羯討厭亂、巨蟹愛打掃、第一名一絲不苟超嚴格

2025看他表現！4星座超適應環境…水瓶迎向挑戰、「這星座」實力會說話

連自己都不知道！3星座城府超級深要小心　天蠍超會偽裝、摩羯十足冷靜掌控全局

脾氣差…也不懂說好話的星座TOP3！摩羯很直接、天蠍秒爆發、第一常讓人覺得沒禮貌

相關新聞

交往要當心！三星座常出賣朋友？摩羯利益優先、雙子八卦王、這星座故意的

相信很多人曾經都被朋友出賣過，而被背叛的心情總是不好受，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「會出賣好友」！？

職場大將！主管最愛的「4大生肖女」聰明細心、執行力又強

在職場上，能獲得領導賞識的女性，往往具備優秀的能力與穩健的處事態度。對於企業管理者而言，選擇合適的助手能大幅提升工作效率，尤其是聰明細心、執行力強的女性，更容易脫穎而出。「搜狐網」列出4生肖女最受領導青睞，是職場中的得力幹將。

每日星座運勢／雙魚勿做出重大決策 尤其金錢方面

2025-02-21牡羊座短評：容易出錯的一天。【整體運】所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合約，以免吃虧；工作方面，在文案的處理

《童話故事下集》婚姻生活真可怕？5星座恐是媽寶男…動不動「我媽說」

近日Netflix台劇「童話故事下集」熱播，劉以豪飾演張口閉口「我媽說」的媽寶丈夫，柯佳嬿則是和公婆同住，厭世到隨時想離婚的妻子，引起很大共鳴。很多女生談「媽寶」色變，清水孟國際塔羅小孟老師臉書也曾分享，「5星座是媽寶男！？一輩子都會聽媽媽的話」，快看看都有誰吧。

「神鵰俠侶」陳曉、陳妍希分手決絕！戀愛甜死人、分手變冰山的5星座一次看

陳曉和陳妍希當年愛得要死要活，結果現在分手冷到不行，根本活生生的「愛時是偶像劇，分手像陌生人」典範。其實，這種「反差型分手」很多星座都很擅長，愛你的時候甜得發膩，分開後冷得讓你懷疑人生。來看看哪五個星座最有資格登上「分手冰山榜」！建議參考太陽跟金星星座！

三星座超級潔癖！摩羯討厭亂、巨蟹愛打掃、第一名一絲不苟超嚴格

有時候潔癖會讓人覺得，有必要這樣嗎？但其實潔癖也能帶給生活更舒服的環境，讓我們一起來看看「這些星座」真的「有夠潔癖」！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。