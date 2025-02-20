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三星座超級潔癖！摩羯討厭亂、巨蟹愛打掃、第一名一絲不苟超嚴格

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圖為打掃示意圖。圖/ingimage
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有時候潔癖會讓人覺得，有必要這樣嗎？但其實潔癖也能帶給生活更舒服的環境，讓我們一起來看看「這些星座」真的「有夠潔癖」！？

第三名：摩羯座

摩羯座做事情都是非常有條有理，他們不能接受自己的生活與環境是混亂又凌亂，凡事都要循規蹈矩，而且也要維持良好的品質，他們認為這才是基本生活最需要的。

第二名：巨蟹座

巨蟹座非常喜歡做家事，也很願意為家人或情人分擔很多事情，他們只要看到家中的東西被歸類、整理，內心就有一種安逸感與成就感，是非常愛家的一種表現。

第一名：處女座

處女座雖然有各種不同的潔癖，其中有些會稍微不那麼嚴格，但為維持乾淨與整潔是絕不讓步的，對他們來說，維持良好舒服的環境是非常重要的事情。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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