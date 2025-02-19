從牙齒看性格！「這特徵」天生大嘴巴…難守住秘密

牙齒是人體重要的組成部分之一，在醫學上可透過牙齒，推測出年齡、樣貌與體質；而在面相學中，牙齒的狀態能看出一個人的性格和命運！

牙齒特徵

●牙齒潔白整齊又牢固、與臉型配合勻稱的人，表示性格開朗樂觀，熱情又有行動力。

●門牙大的人，代表有朝氣、精力充沛，個性大而化之，人緣很好。

●有暴牙的人，個性較為大膽、積極，好奇心強，愛說話，但做事容易會有半途而廢的傾向。

●有虎牙的人，通常財運佳、不愁吃穿，不過疑心病較重，不容易信任他人。

●門牙歪斜或有缺損的人，表示與雙親的緣分較淺，或父母有離異危機，也難以守財。

●上排與下排的牙齒偏小的人，表示對人防備心較重，忌妒心也強。

●牙齒參差不齊的人，個性善變，喜怒無常，自我中心強，常常言行不一，失去別人的信任。

●牙齒稀疏、排列不夠密集的人，身體狀況不錯，但有點少根筋，無法守住秘密，不小心就把事情說出去。

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