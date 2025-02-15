「聖母光輝」3星座超容易原諒人！同情弱者又善良 反容易被人吃定

當一個人犯了錯，有些人會指責他們，再也不想有任何交集，但有些人會選擇原諒並教導，旺好運分享「這些星座真的很容易原諒人」，快看看都有誰上榜。

第三名：處女座

處女座雖然要求都很高，而且看人眼光也是相當好，但對於犯錯的人，他們會莫名有一種同情或憐憫心態，會想好好幫助他們並原諒他們，是很願意再給他們一次機會的人。

第二名：雙魚座

雙魚座可以為自己喜歡的人事物付出很多，因此只要是他們在乎的，即便犯了錯，他們都會選擇原諒，尤其是面對看似苦苦可憐之人，他們內心就會更有想去呵護的心態。

第一名：巨蟹座

巨蟹座性格總是善解人意且溫柔，對於犯錯的人都有一種慈悲之心，他們都很願意再給這些人機會，即便是睜一隻眼閉一隻眼他們也可以接受，但也因為這樣會讓別人變本加厲。

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