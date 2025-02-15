快訊

韓國瑜18日邀朝野協商總預算 藍白有雜音

手機限定優惠！iPhone 16 Pro Max下殺4010元 三星這款手機降5千5、平板免萬元

今天大幅回暖有陽光 明天冷氣團南下、北部顯著降溫

「聖母光輝」3星座超容易原諒人！同情弱者又善良 反容易被人吃定

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

當一個人犯了錯，有些人會指責他們，再也不想有任何交集，但有些人會選擇原諒並教導，旺好運分享「這些星座真的很容易原諒人」，快看看都有誰上榜。

第三名：處女座

處女座雖然要求都很高，而且看人眼光也是相當好，但對於犯錯的人，他們會莫名有一種同情或憐憫心態，會想好好幫助他們並原諒他們，是很願意再給他們一次機會的人。

第二名：雙魚座

雙魚座可以為自己喜歡的人事物付出很多，因此只要是他們在乎的，即便犯了錯，他們都會選擇原諒，尤其是面對看似苦苦可憐之人，他們內心就會更有想去呵護的心態。

第一名：巨蟹座

巨蟹座性格總是善解人意且溫柔，對於犯錯的人都有一種慈悲之心，他們都很願意再給這些人機會，即便是睜一隻眼閉一隻眼他們也可以接受，但也因為這樣會讓別人變本加厲。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

-

星座

延伸閱讀

2025大好運來襲！「4大星座」終於等到逆襲時刻，事業、愛情、金錢三大運勢全面爆發！

情人節快樂！蛇年戀愛運排行榜…天秤要婚了、這星座恐遇「愛情騙子」

養兒防老過時？容易被子女啃老Top3星座…第一名「這星座媽媽」超溺愛

堅持己見！四星座從不聽勸…耳根超硬、沒苦硬吃、他一聽忠告就「倒彈」

相關新聞

情人節脫單必拜！網議全台八大月老廟 靈驗程度讓人直呼「超厲害」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大月老廟。

「聖母光輝」3星座超容易原諒人！同情弱者又善良 反容易被人吃定

當一個人犯了錯，有些人會指責他們，再也不想有任何交集，但有些人會選擇原諒並教導，旺好運分享「這些星座真的很容易原諒人」，快看看都有誰上榜。

每日星座運勢／獅子購物慾望理性些 工作注意形象

2025-02-15牡羊座短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。【整體運】今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺

蛇轉乾坤！4生肖會開運但要注意…鼠防小人、2生肖請潔身自愛

除舊迎新，新的一年哪個生肖會「開運」呢？命理師書珩老師在《命運好好玩》節目中分享2025年即將開運的4個生肖，快來看看誰會開運吧！

又被她說中！新光三越氣爆 命理師初一已示警：中部要注意用火安全

命理專家周映君早在今年大年初一(1月29日)於電視特別節目中明確說出，台灣在2025年要預防火災干擾，更點出中部需更注意用火安全，令網友在Threads上表示覺得對此預言不寒而慓。

情人節快樂！見色忘友四生肖？蛇義氣是什麼、「這生肖」一戀愛就消失

今天是情人節，想好去哪慶祝了嗎？愛情跟友情，沒有取得平衡，在朋友的眼中就會變成見色忘友的人。旺好運分享在十二生肖中，這4個生肖見色忘友都是榜上有名，談戀愛就把朋友全忘光，有異性沒人性！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。