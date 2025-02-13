情人節快樂！蛇年戀愛運排行榜…天秤要婚了、這星座恐遇「愛情騙子」

2月14日情人節馬上要到了！清水孟國際塔羅篠安老師分享「2025年12星座戀愛運排行榜」，快看看你的春天是否不遠了。排名較落後也不用太擔心，建議每天多觀想太陽，就能接收到正面能量。

第一名:天秤座

受到天王星與冥王星加持，將會有結婚的機會或遇到正緣。

第二名:巨蟹座:

受到木星加持，下半年將在國外或外縣市遇見一見鍾情對象。

第三名:水瓶座

受到冥王星的考驗，可能會跟糾纏許久的虐戀一刀兩斷。

第四名:天蠍座:

受到海王星的協助，感情將會有突破性的發展。

第五名:雙子座:

受到天王星的影響，下半年可能有閃婚的機會。

第六名:處女座:

隨著海王星遠離，能夠更理智的面對感情的課題與難關。

第七名:射手座:

受到土星的影響，與情人相處會感到更多壓力。

第八名:雙魚座:

受到天王星的引動，可能會有三角戀情的發生。

第九名:摩羯座:

受到海王星影響，將會擁有許多紅粉知己。

第十名: 獅子座

受到天王星的挑戰，可能會與對方爭吵而導致分手。

第十一名:金牛座

受到冥王星的影響，你可能會結束舊戀情而愛上別人。

第十二名:牡羊座

受到海王星的影響，要特別留意愛不對人或遇上愛情騙子。

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