大S骨灰樹葬…民俗專家推3樹種 能長年守護家人
藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎逝世，據悉將採環保樹葬也引發討論。民俗專家廖大乙認為，樹葬對生者、亡者都是相當好的選項，是在做功德；他也推薦有樹葬需求的家屬，能選擇真柏、龍柏或羅漢松3長青樹種，更能長年守護至愛家人。
民俗專家廖大乙指出，人有三魂，分別是靈魂、生魂、覺魂，而人死亡後，生魂及滅，身體不再造血，便只剩下靈魂和覺魂在大體。若後續選擇火化，將骨灰樹葬，也算是在做功德。
他說明，人的生命有限，但樹木可以活很久，所以如果樹葬，將靈魂、覺魂將其歸放於樹，甚至變成長青樹，可以照耀美化景觀，給一般的蒼生看，使人心曠神怡，也是日日在做功德、時時在做功德。
此外，逝者靈魂也能得到樹的靈氣，樹木長青共存，也讓在世的人有所寄託，可以憑藉想念。
針對樹葬，廖大乙也建議有樹葬需求的家屬，可以選真柏、龍柏或羅漢松，他表示，真柏、龍柏或羅漢松都是長年綠不掉葉的長青樹種，也能作為景觀樹木，更能長年守護至愛家人，是非常好的樹葬選擇。
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