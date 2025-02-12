威力彩明晚頭獎衝12億！四星座財氣逼人 記得選「這種」投注站最旺

威力彩連30摃，台彩日前表示，2月13日(周四)開獎的威力彩預估銷售4到5億元，頭獎預估上看12億元，為第五屆以來最高頭獎獎金。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，4星座4生肖有偏財運，快按照老師教的步驟去做，大獎就是你的。

4星座有偏財運

第四名：雙魚座

雙魚座的人在本周財運非常的旺盛，因為火星進入偏財宮位，顯示只要積極去冥想一些偏財數字，或者下注前觀想火焰代表火星能量，說不定就能中到不錯的數字。

第三名：雙子座

雙子座木星進入到本命宮，顯示你的偏財運有被放大的可能，本周偏財運集中在住家附近，可以多關注住家附近的投注站，或者樹木比較多的投注站，就能夠感受到木星的能量，讓你有突發偏財的機會。

第二名：金牛座

金牛座受到天王星進入到本命宮，代表的是有意外的驚喜出現，天王星也代表是一種流動變動，因此你可以嘗試在人潮較多的投注站，或者是菜市場或夜市人流比較多的地方的投注站，去下注，有機會成為偏財的幸運兒。

第一名：水瓶座

水瓶座受到太陽水星進入到本命宮，木星進入到了偏財宮，因此財運非常旺盛。另外太陽、水星、木星融合起來為，太陽、水多、樹木多的地方，可以嘗試在橋邊或者是河堤旁的投注站，或者是河濱公園旁的投注站、碼頭港口邊的投注站，來進行下注，有機會與財神靠近變成下一個幸運兒。

4生肖財運旺盛：

狗、龍、虎、蛇

下注好運時段為：上午09時到11時，下午13:00-16:00。

財運方位為南方

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