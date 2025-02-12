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養兒防老過時？容易被子女啃老Top3星座…第一名「這星座媽媽」超溺愛

聯合新聞網／ 綜合報導
艾菲爾老師指出，這三個星座父母容易交出啃老族。 示意圖／ingimage
艾菲爾老師指出，這三個星座父母容易交出啃老族。 示意圖／ingimage

父母的態度教養態度會影響孩子的一生，父母不見得都期待「養兒防老」，但都很怕孩子變啃老族，造成全家的麻煩。星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享，有三個星座的父母因為他們的教養態度不同，最容易養出會啃老的孩子，建議參考太陽、上升星座，請多多注意。

Top3 雙魚座／過度保護 對子女溺愛

雙魚座父母對小孩可能會過度保護，對於從小培養的子女會出現溺愛的心情。雙魚座父母尤其怕孩子成長過程遇到挫折，總期望孩子快樂長大，但因為雙魚家長過度保護，而造成孩子從小獨立性不足，對父母產生太多依賴，即使到了成年，成家立業的年紀也脫離不了父母，這樣啃老族就產生了。建議雙魚座的父母多鼓勵小孩，勸他們儘早獨立。

Top2 射手座／放任忽視 對子女沒轍

射手座父母可能會對子女放任忽視，因此拿他們沒轍。年輕的射手座可能專注在自己事業或興趣，開心做自己的事或是出國、玩車等等，不小心疏於對子女的照顧。射手座家長常會認為，學校有在教就好、孩子在學校平安就好，或是考試能過關就好，對孩子要求不高。如此一來，等到孩子叛逆期性格成形後，父母與孩子的矛盾將越來越嚴重，甚至會更難以管教，待小孩成年後，甚至會開始反抗父母，射手座父母因為拿孩子沒輒，下只能接受予取予求。

Top1 巨蟹座／容易心軟 對子女放任

巨蟹座父母疼愛子女，對子女的照顧無微不至，深怕子女受到傷害，也很害怕他們受到壓力，因此巨蟹座父母，尤其是媽媽會特別溺愛子女，只要子女要求就會盡量去滿足，倘若又遇上不懂感恩的子女，孩子會理所當然認為「父母對我好都是應該的」，即使長大成年，甚至是結婚，還是對父母不斷索取，導致孩子成為啃老族。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

啃老 星座

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