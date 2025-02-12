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志玲姐姐、阿妹都上榜！三星座不怕別人酸…射手幽默化解、他格局超凡
活出自我，不理會別人的閒話，是許多人理想中的生活方式。星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享3個活出最自在，不怕他人酸言酸語的星座，建議參考太陽、上升星座。
Top3 獅子座／眼界高、氣度大
獅子座的眼界比較高、氣度比較大，能夠忍住他人的酸言酸語，做事都能做得非常好、非常完美，但仍會受到別人攻擊，會被說「運氣好」或「靠關係」，即便如此，獅子座並不會把這些閒言閒語留在心裡。
代表人物：王菲、張惠妹、權志龍、劉在錫
Top2 天蠍座／有理想、有目標
天蠍座有自己的理想、有目標，遇到酸民對他挑三揀四，他冷冷一笑較好了，並沒有時間理會這些人，看似不計較，但天蠍座可能會把那些酸民的名字「記下來」，如果對方得寸進尺，他會主動捍衛自己的權利或權益。
代表人物：許光漢、郭富城、蘇志燮
Top1 射手座／懂幽默、情商高
射手座內心像是一個小頑童，對於他人的稱讚或指責，都會一笑置之，他們有很高的情商，能夠用幽默或自嘲的方式對待調侃，對於不好聽的言語，他們自然不會放在心上。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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