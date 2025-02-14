情人節快樂！見色忘友四生肖？蛇義氣是什麼、「這生肖」一戀愛就消失

今天是情人節，想好去哪慶祝了嗎？愛情跟友情，沒有取得平衡，在朋友的眼中就會變成見色忘友的人。旺好運分享在十二生肖中，這4個生肖見色忘友都是榜上有名，談戀愛就把朋友全忘光，有異性沒人性！

重色輕友生肖：兔

屬兔的人談起戀愛會全心投入，享受愛情的甜蜜，根本沒有心思再去想其它，連工作也會恍恍惚惚的，所以身邊親友一定有感被冷落了！

重色輕友生肖：蛇

屬蛇的人平常交朋友都算重義氣，但在談戀愛以後，可是完全只想著一個人，就算跟朋友有約，都可能為了心愛的人倒戈，毫不猶豫放朋友鴿子。

重色輕友生肖：猴

屬猴的人戀愛後只想黏在喜歡的人身邊，隨叫隨到，積極又熱情，但是朋友想找人都找不到，見色忘友第一名。

重色輕友生肖：雞

屬雞的人一談起戀愛，會變得沒有安全感，只想完完全全佔有戀人，根本不想交際應酬，忽視友情，也不容許朋友說戀人的半點不是。

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