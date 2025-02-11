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堅持己見！四星座從不聽勸…耳根超硬、沒苦硬吃、他一聽忠告就「倒彈」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為堅持己見示意圖。圖/ingimage
圖為堅持己見示意圖。圖/ingimage

常言道「不聽老人言，吃虧在眼前」，有些人生活裡特別堅持己見，對於別人忠告永遠聽不見。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享「耳根子硬！無法輕易【接受別人忠告】的星座」，快看看都有誰上榜，請同時參考太陽、上升、月亮星座。

★摩羯座／固執己見 討厭被管

摩羯座向來理性又穩重，但穩重的另一面就是固執。他們非常相信自己的努力與成功經驗，總對於外界的建議抱持懷疑態度，只要別人的話不符合他們邏輯理念，就絕不接受。摩羯決策時討厭被別人干涉，非常相信自己的判斷，這種態度雖然很獨立，但有時也會錯過寶貴建議，讓自己吃苦。

★水瓶座／曲高與寡 對牛彈琴

水瓶座喜歡創新獨立，討厭被束縛。他們習慣走自己的路，對於別人保守的忠告非常感冒，不但不想聽，還會覺得對方根本不懂他們。水瓶座耳根超硬，源自他們對自我價值的強烈認同，堅信自己的選擇最對，就算有時走了冤枉路也不在乎，也要堅持到底。這種特質讓水瓶座看起來特立獨行，但太過一意孤行有時也會付出代價。

★雙魚座／漫不經心 個性散漫

雙魚座不聽人勸，並非因為耳根硬，而是因為「雙魚座活在自己世界，根本沒在聽別人說話」。當別人給忠告，雙魚其實聽過就忘，或打從心裡不在意。雙魚座天性隨和，所以他們不願意深思問題，對於別人的建議總當馬耳東風。雙魚座散漫的特質，會讓他們錯過一些重要的方向或機會，自討苦吃。

★獅子座／自尊爆棚 不容批評

獅子座自尊心爆棚，既固執又愛面子。他們喜歡展現完美形象，無論聽到任何批評或建議立刻「倒彈」。獅子座相信自己擁有領導才能，將外界的忠告都視為「你在質疑我能力嗎」，他們只想聽到讚美和認可，而非指指點點。正因為獅子座太過自負，對於他人建議總是採取敵對防禦態度，也聽不進別人的話，反而阻礙了自己成長的良機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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