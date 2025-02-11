4星座今年恐漏財？雙子被賴帳、天蠍出遊意外多、「這星座」投資要當心

2025開春，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座財運拉警報，可能有漏財風險。有可能投資失敗，或是意外支出增加，甚至可能陷入財務危機，想要化解也可配戴相關水晶，利用能量化解，建議參考太陽、上升星座。

★摩羯座／投資失利 損財連連

摩羯座2025年投資運起伏較大，尤其房市、股票或創業，容易因市場變化遭受財損。摩羯別盲目跟風或過度樂觀，別輕信親友報明牌。

職場上，摩羯座也可能出現獎金縮水、加薪受阻等狀況，因此2025年要保守以對，多增加自己的財務管理知識，應對市場變化。

守財水晶：黑曜石

能避邪，幫助摩羯座遠離負能量與財務風險。

★雙子座／頻頻失算 小人中傷

雙子座2025年容易因為判斷失誤招致財損，尤其在預算規劃上出錯，過度超支。雙子也容易發生人際財務糾紛，對方可能欠錢不還或是合夥有狀況損失金錢。建議雙子座今年決策謹慎，凡事都三思而後行，不要過度樂觀或輕信他人，無論貸款、投資、購物都要小心。

守財水晶：黃水晶

象徵財富與智慧，能幫助雙子座提升判斷力，遠離小人，避免錯誤決策。

★天蠍座／健康疲勞 旅遊意外

天蠍座2025年財運不錯，但容易因為健康問題或是突發意外破財，可能身體有狀況增加醫療支出，或是旅行有突發狀況，增加額外支出。

天蠍座也可能因為心情欠佳而衝動消費，或是投資過度躁進而財損。建議天蠍座2025年多關注健康，保持心緒穩定。

守財水晶：紫水晶

提升智慧與直覺，幫助天蠍座穩定情緒，減少衝動消費，同時也能提升健康能量。

★獅子座／揮霍無度 財務吃緊

獅子座一項愛面子，2025年可能揮霍過度造成大破財，可能應酬、購物花費過鉅，造成赤字。建議獅子座2025年好好規劃財務目標，不要過度樂觀，進行高風險投資，要開源節流確保財務穩定。

守財水晶：綠幽靈

有助提升財運與理財智慧，能幫助獅子座避免過度消費，有效累積財富。

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