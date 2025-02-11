快訊

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

聽新聞
0:00 / 0:00

4星座今年恐漏財？雙子被賴帳、天蠍出遊意外多、「這星座」投資要當心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運拉警報示意圖。圖／AI生成
圖為財運拉警報示意圖。圖／AI生成

2025開春，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座財運拉警報，可能有漏財風險。有可能投資失敗，或是意外支出增加，甚至可能陷入財務危機，想要化解也可配戴相關水晶，利用能量化解，建議參考太陽、上升星座。

★摩羯座／投資失利 損財連連

摩羯座2025年投資運起伏較大，尤其房市、股票或創業，容易因市場變化遭受財損。摩羯別盲目跟風或過度樂觀，別輕信親友報明牌。

職場上，摩羯座也可能出現獎金縮水、加薪受阻等狀況，因此2025年要保守以對，多增加自己的財務管理知識，應對市場變化。

守財水晶：黑曜石

能避邪，幫助摩羯座遠離負能量與財務風險。

★雙子座／頻頻失算 小人中傷

雙子座2025年容易因為判斷失誤招致財損，尤其在預算規劃上出錯，過度超支。雙子也容易發生人際財務糾紛，對方可能欠錢不還或是合夥有狀況損失金錢。建議雙子座今年決策謹慎，凡事都三思而後行，不要過度樂觀或輕信他人，無論貸款、投資、購物都要小心。

守財水晶：黃水晶

象徵財富與智慧，能幫助雙子座提升判斷力，遠離小人，避免錯誤決策。

★天蠍座／健康疲勞 旅遊意外

天蠍座2025年財運不錯，但容易因為健康問題或是突發意外破財，可能身體有狀況增加醫療支出，或是旅行有突發狀況，增加額外支出。

天蠍座也可能因為心情欠佳而衝動消費，或是投資過度躁進而財損。建議天蠍座2025年多關注健康，保持心緒穩定。

守財水晶：紫水晶

提升智慧與直覺，幫助天蠍座穩定情緒，減少衝動消費，同時也能提升健康能量。

★獅子座／揮霍無度 財務吃緊

獅子座一項愛面子，2025年可能揮霍過度造成大破財，可能應酬、購物花費過鉅，造成赤字。建議獅子座2025年好好規劃財務目標，不要過度樂觀，進行高風險投資，要開源節流確保財務穩定。

守財水晶：綠幽靈

有助提升財運與理財智慧，能幫助獅子座避免過度消費，有效累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水晶 股票 財運

延伸閱讀

脾氣差…也不懂說好話的星座TOP3！摩羯很直接、天蠍秒爆發、第一常讓人覺得沒禮貌

占星12宮位代表意義？1宮是外貌、7宮是夫妻、9宮遷移「夢想在遠方」

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

三大星座「逆商」超高！水瓶、天蠍反叛精神 這類人低調卻內心強大

相關新聞

當命理師遇見中醫師：一場解惑與自省的對話

如果我們無法主動進行反思、主動面對問題、主動改變現狀，那麼我們將始終被問題的表面現象所困擾，而無法真正掌控自己的生活

4星座今年恐漏財？雙子被賴帳、天蠍出遊意外多、「這星座」投資要當心

2025開春，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座財運拉警報，可能有漏財風險。有可能投資失敗，或是意外支出增加，甚至可能陷入財務危機，想要化解也可配戴相關水晶，利用能量化解，建議參考太陽、上升星座。

占星12宮位代表意義？1宮是外貌、7宮是夫妻、9宮遷移「夢想在遠方」

你的星盤（你的性格地圖）就是由這十二個宮位所組成。本章從第一宮開始，針對星盤中的所有宮位進行說明。在畫出你的星盤後（請參閱第9 章的相關說明），你就會更清楚明白，這些宮位在你的人生裡代表什麼意義。

很環保？還是不能安息？名人瘋樹葬、花葬…過來人卻後悔：不該讓媽樹葬

近幾年來，台灣流行樹葬花葬，像是藝人小鬼，就葬在陽明山的花葬區，雖然強調環保，但是看在五術堪輿界眼中，其實不夠圓滿，地理師陳旺廷說，仔細去了解花葬的流程後，很多客人，都感到不捨，甚至後悔，但為時己晚，所以，在考量環保之餘，還是要想想未來！

大S想樹葬！沒墓碑沒塔位該怎麼掃墓？專家有答案

女星大S病逝，讓樹葬掀起話題。清明節親友相約掃墓祭祖，但是近年來環保葬形式的樹葬花葬海葬等盛行，又該怎麼掃墓呢？民俗專家廖大乙表示，掃墓是一種傳統儀式，若先人採取環保葬，掃墓就當成家族踏青郊遊相聚，符合慎重追遠的意識即可，重點在不論是先人或是家族親友皆能安心，即是好風水。

脾氣差…也不懂說好話的星座TOP3！摩羯很直接、天蠍秒爆發、第一常讓人覺得沒禮貌

有些人天生個性直率、情緒來得快，說話不經修飾，常讓人覺得脾氣差、不懂得說好話。他們不是故意要傷人，只是習慣直接表達真實想法，懶得拐彎抹角或包裝語氣。本篇文章將帶你了解這三種性格鮮明的類型，看看他們脾氣火爆、說話毒舌的背後，其實隱藏著哪些不為人知的真心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。