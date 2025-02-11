當命理師遇見中醫師：一場解惑與自省的對話

圖／canva (作者自製)

離開上一個「殺破狼」的大運，我終於告別奔波勞碌、趕場出差的日子，改行當個「有了這餐，還要擔心下一餐」的命理師。

從工作的型態上來看，我更像是守在「網路命理大街」的算命師，等待生意上門，也算是兌現「機月同梁」較為靜守的大限運勢。

既然有時間「靜守」，自然也需要多照顧一下年久失修的身體，「看中醫」也成了生活中的固定行程。

雖說是「年久失修」，但也不算是什麼駭人聽聞的大毛病。不外乎就是呼吸道過敏，溫濕度有變化時就會噴嚏不止。要不就是腸胃蠕動異常、消化不良，這些看似問題不太，但是頗為惱人的症狀。

再加上長時間久坐工作，四肢該會有的症狀：肩頸痠痛、腰背、膝蓋緊繃，時間一到就會陸續出現。「看中醫」的頻次也隨之增加。

命理師與中醫師的異業交流？

如果從「五術」(山、醫、命、相、卜)的觀點來看，命理和中醫的某些理論是相通的。至少在觀察代表一個人體質、健康狀況的疾厄宮、命宮、身宮，星曜的「五行」屬性，就是一個重要的判斷依據。

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A是透過朋友推薦，在私人診所任職的中醫師。年紀很輕，但是親和力很強，尤其是對年紀較長的患者，和顏悅色地噓寒問暖、頻頻叮囑提醒。

雖然上課時我可以滔滔不絕，毫無間斷地講上兩個半小時，甚至三個小時，但是工作以外的時間，我通常是個沈默、不愛說話的人。

面對A的問診，我通常是被動地有問有答。問答之間，難免就會提到工作性質與工作狀況，畢竟工作的勞逸程度，也會大幅地影響身體狀況。

當A得知我是命理師之後，話題就瞬間開展。A對命理相當有興趣，我則藉機詢問中醫的專業觀點，來驗證命理中疾厄宮的諸多理論。

但是我的身體狀況時而有改善，時而症狀加劇，常常讓A無計可施，陷入長考。

A將我定期服用的科學中藥改成水藥，不僅讓我每次需要支付的費用大幅增加，藥材處理起來也大費周章。但是換成水藥之後，改善的效果並不顯著。我只能安慰自己，要有耐性，中藥的效果本來就是比較緩慢。

A也會針灸，有時就來個「頭皮針」試試效果。但是和水藥相同，長期觀察的結果，成效不明顯。

就這樣觀察了一年多之後，A的離職，終於讓這個雙方都覺得尷尬的情境有了必須結束的理由。

A決定離職，並且自行開業。但是A並沒有將他的決定在離職前告訴病患，而是在離職後由診所的護理人員轉告。

因此，從患者的角度來看，固定的看診莫名其妙地被中斷了，也不知道後續該怎麼處理？

我特別私訊給A，詢問後續是否有其他的建議。但他只是冷冷地回覆，他需要休息一陣子，對於未來自行開業也沒有明確的時間表；關於我後續的診療，也沒有任何的建議。

用白話文來說，就是「你自己看著辦吧！」

我深知自己的個性：極度厭惡這種未能事前告知、突如其來的處理方式。但是，也從A的處事態度，確認了我對A是否該繼續信任。

半年後，A自己的診所開業。接到他的通知訊息，我就直接刪除了！

人與人之間的信任關係不易建立，但卻容易一夕崩解！ 我自知身體「年久失修」的問題尚未改善，還是要另尋它途。

是問診？還是算命？

B是大型教學醫院的中醫師，從資歷及頭銜來看，應該是看診經驗豐富。B的每次門診病患數都是三位數起跳，而且比其他的醫師更早開始看診，才能消化候診人潮。

相較於A的慢條斯理，B是屬於作風明快、快人快語的強勢風格。如果問診中病患的答覆，不符合B個人的邏輯判斷，他也會毫不留顏面地挑戰病患的說法或陳述，甚至直接批評。

剛開始的幾次看診，B和我都要進行以下的對話：

“ B示意要把脈，所以我伸出左手讓他把脈。

「你是做什麼的(行業)？」B一面把脈一面問道。

「我是命理師。」

「命理師？ 算命的？」B瞪大眼睛，想要再次確認我的職業！

「是的，算命的」我猜想B大概是想瞭解我工作上的勞逸程度吧！

「不可能！ 你這個脈象不可能是命理師，不可能！」B斬釘截鐵地說道。

我不禁懷疑：我是來看診，不是來算命，也不是來面試的！

「不可能！」是什麼意思？

還是說，命理師要有特殊的脈象？

B仍然瞪大著眼睛盯著我看，似乎在等著我的進一步解釋。

為了化解尷尬，我只好補充說明：「我以前在科技業工作。」

「這就對了嘛！」B哈哈大笑，我的回答似乎解答了他心中的懷疑！”

至今我仍然沒有進一步詢問：脈象和職業有什麼關聯性?

相同的對話與質疑，在最初的每一次看診中都要重演一次。

我心裡不禁嘀咕：「這個問題，你上次已經問過了！ 不過才一個月，你的記性怎麼這麼差？ 要不要看一下自己醫院裡的『失智專科』？」

幾次看診之後，B終於記得我這個人的職業是命理師，問診的對話內容也有了改變。

「你的個性為什麼這麼急？」把脈之後，B直接問我。

「醫生，你也不遑多讓啊！」我心裡嘀咕著，但是終究沒有說出口。

B似乎也沒有想要讓我回答的意思，於是他就開啟連珠炮式的勸世模式。

「個性急對你的身體不好啊！你的XX病，還有OO症，都是因為個性太急了.....」

除了「個性急」這套台詞，B還有另外一套「要放輕鬆」的台詞，至於要用哪一套台詞，就看他當日的心情。

看診當天如果心情還不錯，B就會面帶笑容地用「要放輕鬆」的勸世台詞。「個性急」這套台詞，就會搭配B的眉頭深鎖及語帶威脅的口氣。

雖然B的看診過程只有把脈，外加戲劇化的勸世台詞，但是B用藥精準。雖然只開科學中藥，但是都能有效地緩解或逐步改善症狀。

甚至連西醫部門認為難以處理的棘手問題，B都能輕鬆、坦然地面對。一副「沒問題！包在我身上」的態度，讓我對他逐漸產生信任。

至於「個性急」以及「要放輕鬆」的勸世台詞，的確起了一些作用；至少有些經過評估之後，已經超過自己能力範圍的工作或計劃，就先擱置。雖然感受上並不是欣然接受，但也試著體會一下以「善待自己」為前提的淡然處之。

算命其實不太有用？

C原本是與B同一個醫院的中醫師，但是專長是針灸與傷科。

會去找C看診，是因為某一年自己因為天雨路滑而摔傷。雖然膝蓋的腫痛逐漸復原，但是下肢不同部位的疼痛頻繁地出現，只能尋求專業協助改善。

C的門診也是一位難求，再加上問診及現場的針灸治療，花在每個病患的平均時間硬是比B的門診要長得多。

明明是早上的門診，但是過了中午還有一堆病患仍在癡癡地等候看診。甚至拖到下午的門診時間，才得以進入診間看診。

當疼痛的情況因定期治療而逐漸有所改善，C也決定要離開教學醫院，自行開業。和A有所不同，C非常照顧老病患的心情與感受，不僅事前請護理人員一一通知，如果病患有繼續看診的需求，也可以在他正式開業前先預約。

下肢的疼痛的確有了改善，但是肩頸手臂卻開始有了狀況 - 左手臂無法後彎。所以我仍然要定期到C的診所報到。

C的診所既不在居住地，也不在工作地，而是在一個交通繁忙擁擠的地區，定期看診這件事就變得非常耗時且不方便。

C並不是一個口條清晰的醫師，在相同的症狀下詢問原因，卻常常得到不同的答案。有時是肌肉沾黏，有時是肌肉緊繃，有時卻成了脫臼。

中醫師對於病因的描述，聽起來會比西醫的描述嚴重許多。中醫的「感冒」，可能只是「傷風」、「風邪」; 中醫的「脫臼」，可能只是關節間的間隙比正常的情況要再大一些。

對於下次回診前，病患自己需要做什麼復健、運動來調整或改善，C並沒有很明確的建議或醫囑。甚至對於每週回診還是隔週回診，C也未置可否。

在幾次長途跋涉看診，但是效果不彰、疼痛狀況改善有限之後，我主動向C詢問接下來的治療方式。

「如果用『頭皮針』會比較有效嗎？」雖然我對中醫的知識非常淺薄，但是也只能班門弄斧地試探各種可能性。

「我有想過.....」C開始整理思緒，緩緩地回答我的問題。

「『頭皮針』是用針讓你頭頂的『氣』一下子就灌到身體各處，雖然當下的效果不錯，但是效果並不持久，隔天患部就會回復原狀！ 所以它並不是一個長久之計！」

「我再想想看，你兩週以後再回診！」雖然聽來令人洩氣，但似乎也沒有更好的方法。

然而，當晚發生了另一件事，改變了我對整件事情(醫療)的看法！

學員D是週六班的學員。而這一班從疫情前就開班，由於是隔週才上課，又受到疫情的影響，課程的進行是斷斷續續、時而上課，時而停課。

好不容易經歷了四年半，課程終於要結束了。但是D傳了訊息，表達他仍想繼續參加週六新班的課程。

「可是這個課程的內容，是您以前上過的，我並沒有加入新的內容」我怕他有所誤會，以為新班是全新的課程內容。

「我知道，但是週六定期上課已經是我的生活習慣。我總覺得上課就是在定期地提醒我：要從不同的角度來看事情；而且你在課堂上所提到的案例，也是提點我要避開一些慣有的盲點！」看來D並沒有誤會，他是真的想再來重新上課。

如果D的持續來上課，是為了定期提醒自己避開盲點，要站在不同的視角來看待事物，那麼我對於自己的左手臂，是不是也應該主動做一點事，而不是完全仰賴中醫師C的處理與治療？

於是，我加入了健身中心的自我肌力訓練，加強了手臂、肩部、背部的訓練；一方面藉由適度的運動，舒緩肌肉的緊繃與疼痛，另一方面也加強肌肉的負荷能力。

幾個月過去了，我並沒有繼續在C的診所回診，但是左手臂無法後彎的情況已有大幅改善。雖然仍無法達到活動自如，毫無疼痛感的程度，但是已無先前的緊繃感與劇烈疼痛感，可以彎曲的角度有明顯的改善。

我曾經在Podacst中提到「算命其實不太有用」，理由和原因其實和『頭皮針』的邏輯非常類似。

【推薦聆聽】 不正常命理師的真心話 - 算命其實不太有用？(上)

【推薦聆聽】 不正常命理師的真心話 - 算命其實不太有用？(下)

困境中的自我省思

算命時，命理師或許給予坐命者一些建議或見解，讓當下的坐命者覺得非常有道理，甚至覺得受益匪淺；但受限於思考習慣或行為模式的束縛，當算命結束後，坐命者往往又回歸到過去的舊有思維與行為中，無法真正有效地做出改變。

這種現象正如C所提到的：「『頭皮針』讓頭頂的『氣』一下子就灌到身體各處，雖然當下的效果不錯，但是效果並不持久，隔天患部就會回復原狀！ 所以它並不是一個長久之計！」

短暫的效果雖然讓人欣慰，但並無法從根本之處解決問題。若長期依賴這種短暫的紓壓或緩解，最終只能進入一種循環，不僅無法根治問題，甚至讓人始終無法跨出困局的陰影。

這不禁讓我思考一個更深入的問題：每一次的回診，或每一次的算命，如果只是獲得短暫的安慰或暫時的緩解，那麼這樣的行為究竟有何意義？

它們的存在，是否能真正地幫助我們解決內心或生活中的核心問題，還是讓我們將問題的主控權轉交給他人，變成被動地依賴別人的專業或解決方案？

如果我們無法主動進行反思、主動面對問題、主動改變現狀，那麼我們將始終被問題的表面現象所困擾，而無法真正掌控自己的生活。這種消極的依賴，不僅限於健康的問題，甚至延伸到人生的方方面面，形成一種難以擺脫的惰性。

D的情況是一個很好的例子。他選擇持續上課，主動學習、不斷省思，這正是主動面對問題的展現。而我自己透過肌力鍛鍊，則是在積極培養自己身體與心理的力量，以面對自身的弱點。

這種方式並不像一次性的治療或算命，依賴的是自己的堅持與努力，是一種面對挑戰的行動；只有透過自己的持續努力，才能有機會擺脫困境，實現改變。

回顧我曾經對中醫師A不告而別所產生的失望與不滿情緒，仔細檢視之後才發現，情緒的根源並非只是對於「信任關係」的失望，而是更深層地反映出我對自己「必須仰賴他人」的恐慌與失望。

這種心態，讓我意識到：當我們將解決問題的主控權完全交給他人時，我們便失去了真正掌控自己生活的能力，這種無助感與依賴性，才是問題的真正癥結所在。

命理與中醫所涉及的領域，都帶有「是非」的特性，醫師與命理師都屬於基於他人「是非」而產生需求的行業，針對健康或人生方向給予建議或解答。

儘管專業領域不同，但提供的核心服務脈絡卻具有共通性，皆是透過「諮詢」的角色，協助當事人釐清問題，並找出可能的解決方法。然而，真正的問題並不會只透過「諮詢」服務而消失，因為人的困擾、抉擇、難題，最終必須由當事人自己去面對、處理並解決。

換言之，無論是健康還是人生，我們所面臨的困局，核心的解答與突破，終究要依靠自己的行動。醫師或命理師的角色僅能提供一種參考、一種啟發，讓我們重新審視自身的處境，給予方向或建議，但無法替我們走過所有的困難或代替我們做決策。因此，健康與人生的主控權，始終掌握在自己手中，這種自主的覺醒與行動，才是打破困局的關鍵。

真正的力量並不來自於短暫的外部紓壓或解答，而是來自於自身的覺醒與自我行動。只有當我們能夠勇敢地反思自己，主動面對挑戰，改變自己原有的行為模式，才能真正走出困境，迎接更具意義的人生。

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