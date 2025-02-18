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你上榜了嗎？「3大生肖」天生有福氣 賺錢和事業都精彩

聯合新聞網／ 非貓不可
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每個人來到世上，都有不同的際遇，福分高低也有所差別，在十二生肖中，有幾位或許天生就擁有較高的福氣，但更重要的是，他們懂得累積自己的福報，加上大膽的衝勁，讓自己事業、財運都變得精彩，一起看看是哪幾位。

第三名：

天真浪漫，喜愛分享的豬寶寶，基本上是與人和善，願意親近身邊的每一個人，雖然豬脾氣有時候非常倔強，但你不欺負或惹到他，豬寶寶大多時候還是平易近人的，所以也很容易得到他人幫助，豬寶寶有股浪漫的衝動，能把事情想得很簡單，只要這股浪漫情懷被觸發，他們就會義無反顧的努力，加上他人的協助，工作事業上就會順暢許多，錢財自然滾滾入袋。

第二名：兔

像紳士淑女般的兔寶寶，言行舉止都保有一種優雅的風範，像城堡裡的爵士般，透露出一股迷人的風采，他們的個性含蓄內斂，不喜歡與人衝突，同時具有慈悲心，能夠感同身受，伸出援手，因此無形中也累積了不少福報，加上他們心細膽大，會做出長遠規劃，在工作上自然能夠長期發展，事業也就蒸蒸日上，除了能有好成績外，財富也會不斷地累積飽滿。

第一名：龍

做事充滿進取心的龍寶寶，能夠不畏困難，用堅強的鬥志勇往直前，為了目標願意努力付出，雖然有時候氣勢強大，讓人感到壓力，但龍寶寶大膽好勝不服輸的精神，是他們成功的關鍵，此外，龍寶寶也懂得培養身邊的人，會給予支援以及分享成果，讓他們身邊有了一群誓死效忠的夥伴，這也是龍寶寶累積的福德，讓自己在往後的事業路上，更加名利雙收。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

福報 財富

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