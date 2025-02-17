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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「彈指間有豐厚收益」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖為上班族財運示意圖。圖／AI生成
圖為上班族財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不害羞，就能讓業績收入不斷攀升，有人則是福氣現前，能替自己贏得豐厚的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬兔

夜晚最親民熱鬧的地方，莫過於人來人往的夜市，如果你是在夜市擺攤的商人，特別是販售新奇有趣的商品，本周將成為聚光燈的焦點，在這段時間裡，可以直接叫賣，或是使用大聲公來吸引人群，除了能聚集人潮外，也能帶來錢潮，只要你不要害羞，業績收入一定會不斷攀升。

第四名：血型A型+生肖屬龍

演藝人員總是希望能站在五光十色的舞台上，卯足全力展現自己的才能，如果這就是你的工作，本周將有好運到來，在這段時間裡，會有許多通告邀約接踵而來，正是你好好發揮的時候，只要保持冷靜，努力表演，就有機會聲名大噪，在演藝之路上更加發光，同時也能帶來漂亮的收益。

第三名：血型B型+生肖屬豬

所謂是福不是禍，是禍躲不過，好在本周要奔向你的是老天爺要給你的福氣，在這段時間裡，腦子不要有任何雜念，去住家外10公里的彩劵行，買幾張彩劵試試手氣，就有機會讓福氣現前，替自己贏得豐厚的財富，但記得也要做些公益，多幫助這個社會，才不枉老天爺的恩惠賜予。

第二名：血型AB型+生肖屬馬

如果你的工作跟建築有關係，特別是土木工程相關的，例如水泥工、油漆工等，本周會是極為忙碌的時候，在這段時間裡，工作排程一波接著一波，甚至會有些應接不暇，雖然操勞辛苦，但一定要維持施工品質，只要客戶滿意，不僅能讓錢財滾滾入袋，更能使生意長長久久。

第一名：血型A型+生肖屬猴

隨著人口不斷增加，土地與房屋的價值也不斷攀升，如果你是從事房地產生意，無論是土地還是房屋，出租還是販售，本周會有好運降臨，在這段時間裡，很快就會有意願極高且積極的買家出現，你並不需要特別的勞心勞力，就能在彈指之間，完成一筆大生意，替自己帶來豐厚的收益。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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