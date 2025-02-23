殺破狼週運勢／天蠍遇好感對象 1星座金錢運不佳「負債累累」

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在命宮即將退行，過盡千帆後，覺得舊愛與自己總是心有靈犀，會與對方聯繫上，有復合的可能。新月期間，可許下與靈魂伴侶有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，同時金星即將在命宮退行，會與多年不見的朋友聯繫上，有些是執法人員，會分享許多生活上重要的法律常識，受益匪淺。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到發生在心靈宮位的新月能量影響，常常需要到外地遊覽，或是要出差，對於陌生的環境有些難以適應，經常認床睡不好。某些白羊座出門在外，可能遇到不可思議的事件。

健康運方面，金星即將在命宮退行，有些痼疾容易再度復發，並要小心病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲，一旦感冒了，會花較長的時間才能康復。不要在此時做醫美相關的手術，容易失敗，造成日後容貌的缺陷。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新團體，學習新的事物，或是在某些活動中交到志同道合的朋友。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在事業宮位的冥王星相位良好，成立自己的工作室，所有的業務和雜事都自己打點，不假手他人，要面對的問題也相對單純許多。某些在職場工作的金牛座刻意低調，不想被注意到，免得需要承接額外的任務。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到發生在人際關係宮位的新月影響，會因為交際應酬的需要，不斷要出錢請客或送禮。某些金牛座會收到親朋好友的紅色炸彈，荷包要大失血了。

交通運方面，火星雖然在交通宮位結束逆行，仍然要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率依然很高，不論通勤或走路都要當心冒失的司機，這段時間需特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新的職務或任務，某些雙子座則是跳槽到新的單位，開始新的工作。新月期間，可許下有關工作、事業、成就、升職......方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星即將在人際關係宮位退行，會有很久不見的朋友在此時約你見面、關心近況。某些雙子座會接到召開同學會的邀請，會想見見他們、敘敘舊，回憶學生時代的往事。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星結束逆行，雖然拿回許多被人虧欠的資金，但預期外的支出仍然使你入不敷出，必須設法增加一些額外收入，會開始積極尋求兼職，多賺一些錢。

健康運方面，在命宮的木星受到新月影響，工作已上軌道，常常會需要加班，造成肝功能的負擔。代謝變得較差，發福得很快。需特別注意飲食攝取與運動，維持睡眠和休息的品質。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會想要進修新的技術，或是再念一個學位，某些巨蟹座正在研究一門專業領域。新月期間，可許下與學業、進修相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，與情感對象的親密關係頻繁，盡情地佔有喜歡的人。某些巨蟹座和暗戀的對象有許多肢體碰觸的機會，心中小鹿亂撞，暗暗地高興著。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在命宮結束退行，長期以來難以根治的痼疾，會決定動手術根治。這段時間仍需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要特別注意人身安全。

工作運方面，金星即將在志業宮位逆行，被指派接掌主管職的位置，但這個職務並不好駕馭，會需要收拾前人所留下來的爛攤子，還要夾在上司與下屬之間協調許多事務，但待遇會大幅提升。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，有投資習慣的獅子座，可重新佈局理財規劃，未來可在新的標的物上賺取穩定的股息，或是有不錯的獲利。新月期間，可許下與財務、債務、資產、金錢......相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，喜歡的人為了你吃飛醋，心中會喜歡這種被對方獨佔的感覺。感情穩定的獅子座，與情感對象情比金堅，彼此都十分珍視這段緣份。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，危機應變能力佳，職場上任何動盪都能迎刃而解，地位屹立不搖。某些獅子座在一片不景氣中開創新的契機，並做得有聲有色，未來潛力樂觀。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，這段時間最好不要出遠門旅行，可能會遇到服務態度不好的人員，會遭受到不太舒服的對待。旅途也十分不順利，可能困在生活機能不佳的地方，難以動彈。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，會被喜歡的人告白，兩人正式交往。感情穩定的處女座，有些不愉快可在此時化解，兩人重修舊好，新月期間，可許下與情感有關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，金星即將在財務宮位逆行，會催討到一筆被人積欠已久的資金，將手上的債務與貸款全部清償。有投資習慣的處女座，目前的標的長期持有，會收到穩定的紅利。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到發生在夥伴宮位的新月能量影響，新進的同仁非常難教育，很多事務最後都落在自己頭上，但你並沒有權力資遣對方，會對職場越來越厭煩。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星結束逆行狀態，最近總有許多人希望找你幫一下忙，雖然只是舉手之勞，卻被當成理所當然，覺得自己的付出很廉價。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，有新的案件要執行，開始要忙碌了。某些天秤座轉換到更好的單位工作，需要適應職場環境。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星即將在感情宮位逆行，前任情人再度與你連絡上，兩人都有復合的意願，可望破鏡重圓。單身的天秤座，在某些場合邂逅怦然心動的對象，對方也似乎對你有好感，會試著交往看看。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到發生在健康、工作宮位的新月影響，到海外出差或旅行，會有些水土不服，很容易在異地生病。某些天秤座在國外旅行，可能要遠端處理辦公室的業務，無法玩得很盡興。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與水星、土星、海王星齊聚，當心吃壞肚子，女性要注意婦科方面的問題。小心著涼感冒，造成呼吸系統發炎，筋骨、皮膚、牙齒有些小毛病引起疼痛，並要注意心理方面的疾病。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與喜歡的人互訴衷曲，兩人正式進入交往狀態，單身的天蠍座會邂逅有好感的人士，會與對方交換聯絡資料，未來有發展空間，新月期間，可許下與情感、戀愛有關的願望，會得到新月能量的祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，金星即將在工作宮位退行，很多事務常常需要來回修正，案件進度很緩慢，很希望盡快解決，但週遭的人卻很悠哉，彷彿只有自己一個人在關注工作而已。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到新月能量影響，為了購買某種昂貴的物品，需要分期付款慢慢支付，擠壓到未來的生活費用。有投資習慣的天蠍座，停損之後，繼續重新佈局，切勿炒短線，可能又會再度把錢敗光。

健康運方面，在健康宮位的金星即將退行，沒有完全治癒的痼疾，似乎又有復發的狀況，覺得不太舒服。這段時間需當心天氣變化，造成喉嚨發炎，一旦感冒了，會需要花很久的時間療養。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在此時需要搬家或離家，可很快找到適合的物件，展開新生活。新月期間，可許下與住宅、家庭有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星即將在戀愛宮位退行，會再度與過去喜歡的人連絡上，彼此尚有一些遺憾在心中，此時會再續前緣，不排除交往的可能。感情穩定的射手座，有懷孕的跡象，這個孩子是在自己的期望下到來的。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星結束逆行，會花許多費用在醫療方面，每個月都會負債累累。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷下跌，會在此時停損，但已經賠掉不少錢了。

健康運方面，在疾厄宮位的火星結束逆行，無法再忍受長時間的病痛，會決定動手術根除慢性疾病。這段時間依然要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時需注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始學習一個新的技能，或是學科，可遇到十分優秀的指導者。新月期間，可許下與學習、學業、考試......相關的願望，會獲得良好的能量幫助，

家宅運方面，在家宅宮位的金星即將逆行，居住環境會需要重新裝潢與修繕，目前正在重新規劃空間。某些摩羯座長年在外的親人會回來一起生活，家庭會熱鬧很多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星結束逆行，與情感對象結束冷戰，不過還是會有一些問題需要一一釐清，討論時經常演變成爭執，這段時間雙方的關係依舊有些緊張，溝通時要盡量理性。

工作運方面，在工作宮位的木星受到發生在溝通宮位的新月影響，雖然目前的工作職務很理想，不過會發現職場有些問題必須要協調，然而自己對人感到社恐，在表達意見方面會有些膽怯。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會尋求一份兼職來增加收入，改善經濟狀況。新月期間，可許下與金錢、薪資、物質生活......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星在旅遊宮位即將逆行，這段時間最好不要外出旅遊、消費，很容易遇到不愉快的事件，或是受困在某些區域動彈不得。某些水瓶座則會因為交通工具故障，出遠門變得很麻煩。

工作運方面，在工作宮位的火星結束逆行，許多事務終於有進度，但是要解決的問題堆積如山，每天都需要加班消化許多文件。某些水瓶座對於辦公室同事的不友善，決定不再隱忍，不惜撕破臉也要教訓對方。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到發生在金錢宮位的新月能量影響，對某個人一見傾心，會花很多錢討好對方。某些水瓶座開始飼養寵物，會增加額外的預算在毛孩子身上。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，人生有了新的規劃，除了現在的工作與生活，會想開發副業。新月期間，對任何自己想做的事情許下心願，可獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星即將退行，這段時間不要做太奢華的消費，會遇到服務態度不好的店家，花錢受氣。同時不要去購買新的衣物與配件，事後容易後悔，穿戴起來也不舒適。

健康運方面，新月發生在命宮，與水星、土星、海王星齊聚，外食要注意店家的環境衛生，容易吃壞肚子，女性要注意婦科的問題，天氣多變化，當心著涼感冒，呼吸系統發炎，亦容易深受慢性疾病與心理疾病之苦。

感情運方面，在戀愛宮位的火星結束逆行，與戀愛對象床頭吵，床尾和。雙方有很多很難以磨合的問題，卻也很難分開。某些雙魚座在親密關係的需求較高，但對方不一定能配合。

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