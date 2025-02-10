威力彩上看10.8億！4生肖即起財氣爆棚 龍、猴別錯過財運高峰

威力彩已經29期未開出，彩金累積上看10.8億元，屬於第五屆以來最高頭獎獎金，今（10）日晚上將開獎。《搜狐》指出，從今天開始，四大生肖將運勢爆棚，包括屬鼠、龍、猴、豬的朋友，有望橫財不斷。

生肖鼠

屬鼠的朋友將迎來財神的眷顧，特別是在投資理財方面，可能會獲得意外之喜。命理顯示，太歲星君的護佑，使得屬鼠的人無論是在工作還是經商過程中，都能夠得到貴人的幫助。專家建議，應多關注新興行業的投資機會，這樣有可能會獲得豐厚的回報。

生肖龍

《易經》有云「龍德而正中」，這預示著屬龍的人將迎來事業上的重大突破。尤其在房產、股票等投資領域，偏財運旺盛，預計將獲得可觀的收益。專家提醒，理財規劃需提前做好，切勿錯過這波財運的高峰期。

生肖猴

屬猴的朋友將迎來一波波的賺錢機會，特別是在副業發展方面，會有意想不到的收穫，建議在2月中旬到3月初的黃金時期內，把握住這段時間，積極開源，財運自然會上門。

生肖豬

命理顯示，今年財星與祿星相合，屬豬的朋友除了本職工作收入穩定增長外，還有機會透過朋友介紹獲得額外收入。此時進行投資、合作或創業，都是增長財富的好時機。專家建議，雖然財運強勁，但仍需保持穩健，穩中求進。

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