威力彩飆10.8億 今有4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

威力彩已經29期未開出，彩金累積上看10.8億元，屬於第五屆以來最高頭獎獎金，今天將開獎，命理師楊登嵙說，今天財運旺的生肖有虎、兔、馬、狗，可依照今天的財位、旺財時間，前往彩券行下注，就有可能成為億萬富翁。

命理師楊登嵙說，威力彩彩金上看10.8億元、大樂透彩金也預估上看3.2億元，預計將掀起買氣，今天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，可依照旺財方法，前往彩券行下注。

旺財中獎方法：

一、彩劵行坐向向北、東北，今日財運較旺，容易開出大獎。

二、今日幸運色是金、土色系，金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、白色、黃色、米黃色、咖啡色等，都是旺財色系。

三、旺財時間是今天上午11時至下午1時、下午3時至5時、晚間7至8時。

四、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；另外，耳朵拉一拉，可增加福氣。