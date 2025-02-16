殺破狼週運勢／白羊發展新戀情機會高 天秤財運好資產增值

白羊座：

整體運勢

感情運佳，金星持續在命宮行進，與前任情人又再度聯絡起來，心裡還有一些悸動，即便做不成情人，也想好好當朋友。某些白羊座最近有追求者大膽示愛，發展新戀情的可能性很高。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，有許多外快可接，可多賺一些零用錢貼補家用。某些白羊座需要買新的3Ｃ用品，可利用一些優惠方案，買到物超所值的電子產品。

本週須注意的部分

學習運方面，在學習、考試宮位的木星，受到在精神宮位的水星影響，安排太多課程要學習，造成自己精神不濟，很多知識都無法好好吸收。參加國家考試或證照認證的白羊座，容易太過緊張，考試成績不理想。

交通運方面，在交通宮位的木星，受到在精神宮位的水星影響，千萬不要疲勞駕駛，可能因此造成行車事故，或吃上罰單。通勤時經常感到勞累，班車中卻總是沒有空下的座位，這段時間需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在心靈宮位行進，和暗戀的對象總是不期而遇，心裡會覺得很幸運，成為生活中的小確幸。感情穩定的金牛座，情感對象總是能說中你的心事，十分了解自己。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，試著成立一人工作室，校長兼撞鐘，覺得獨立作業比較自由。在職場工作的金牛座，自己一個人負責一個部門，沒有上司與同事干擾，做事效率比較快。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的水星影響，為了打點人際關係，常常需要請客吃飯或是送禮，內心其實在淌血。某些金牛座購買東西與店家有糾紛，不過金額不多，只好摸摸鼻子，自認倒霉。

交通運方面，火星持續在交通宮位退行，不論通勤或開車，很容易遇上突發的事件，造成你嚴重遲到。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，常被朋友請客吃大餐，或是收到很喜歡的禮物，感到開心。交際應酬的邀約較多，在某些場合會遇到有好感的人士，交流許多有趣的資訊。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、海王星、土星齊聚，在職場表現亮眼，會被挖角到更高階的部門，受到許多人矚目。某些雙子座則是嘗試自己創業，目前業績稍有起色，再累也覺得值得。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，有太多額外的開銷需要支付，生活費用總是捉襟見肘。某些雙子座則是一拿到薪水，就亂買一堆小廢物，經常不知自己的錢花到哪去了，每個月都無法有積蓄。

健康運方面，木星在命宮行進，不論怎麼節制飲食，並勤做運動，身體還是不斷發福，需找對方式，才能有效減重。某些雙子座則是常常熬夜或有過量飲酒的習慣，肝臟負荷過重。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，在職場上的表現受到上司肯定，升任主管職，待遇也變得較好。某些巨蟹座會跳槽到嚮往已久的機構，並擔任適合自己的職務。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，以親密行為表現出強烈的佔有慾，使對方被征服。正在曖昧中的巨蟹座則是由性而愛，以身體的感覺確定交往關係。

本週須注意的部分

學業運方面，太陽進入學業宮位，同在學業宮位的水星受到木星影響，會發現論文、報告、或是作業有嚴重的缺失，必須在短時間內大幅修正，甚至全部砍掉重練。

健康運方面，火星持續在命宮退行，某些疾病不斷復發，可能需要動手術治療，這段時間當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時須特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，危機處理能力受到肯定，得到許多人信賴。某些獅子座則是跳槽到全新的領域發展，吸收到新的經驗，工作很快駕輕就熟。

遠行運佳，金星在遠行宮位行進，會有機會到海外長時間旅遊、打工渡假、當交換學生或是暫時外派，當地人對你十分禮遇，可交到許多新朋友，某些獅子座到海外旅遊，因為特殊身份，獲得住宿或交通票券升等的優待，感到尊榮。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入財務宮位，同在財務宮位的水星受到木星影響，個資被盜用，必須趕緊改換信用資料的密碼，避免損失擴大。有投資習慣的獅子座，投資標的指數不穩定，暫時觀望為佳。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到水星影響，私生活領域被人議論，有些流言蜚語傳到你耳裡。出來闢謠或解釋卻沒人接受自己的說詞，感到很無奈。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在財務宮位行進，購物時參加抽獎活動，總能獲得不錯的獎項，成為生活中的小確幸。有投資習慣的處女座，投資標的不斷上揚，可選在適當的時機獲利了結。

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，會趁著短暫假期，快閃某個海外的城市，到想朝聖的景點打卡，心情可獲得舒緩。無法遠行的處女座，會與一些海外的朋友接觸，在文化上彼此交流，感到有趣。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的水星影響，會有人質疑你目前的地位是利用一些裙帶關係所換來，必須要展現更多的實力，證明自己的能力是實至名歸。

感情運方面，太陽進入感情宮位，同在感情宮位的水星受到志業宮位的木星影響，在職場被喜歡的人告白了，但兩人礙於他人的閒言閒語，只敢私下往來。某些處女座則是因為工作很忙，與情感對象的相聚時光被稀釋。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，與情感對象相處特別黏膩，每天都過得很開心。某些天秤座會接到前任情人的私訊，兩人一來一往聊起一些往事，突然很想念對方。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，消費時被店家贈送好用的試用商品，覺得很幸運。有投資習慣的天秤座，可獲得為數不少的股息或是紅利，資產增值。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到在海外宮位的木星影響，被外派到海外出差，當地生活機能不太方便，很不想接受任務。某些天秤座不斷需要與異國的客戶斡旋，語言能力不夠好，溝通上有許多障礙難以克服。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與水星、土星、海王星齊聚，天氣多變化，注意心血管方面的問題，同時當心感冒造成呼吸系統發炎，皮膚有過敏的現象、筋骨、牙齒酸痛，睡眠品質不佳，慢性疾病容易在此時惡化。

天蠍座：

整體運勢

工作運佳，金星持續在工作宮位行進，辦公室的氣氛和諧，常常會一起團購好吃的東西，工作起來也覺得比較放鬆。某些天蠍座跳槽到一個新單位，職場較為友善，覺得很舒適。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與水星、海王星、土星齊聚，會對喜歡的人含蓄地表示愛意，但對方的回應也很曖昧，心情隨著對方歡喜或是疑惑。關係穩定的天蠍座，會希望與情感對象有更頻繁的親密關係。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的木星受到水星影響，有計劃購買昂貴的3C用品，會以分期付款的方式支付，但也因此擠壓到每個月的生活費用。有投資習慣的天蠍座，千萬不可抱著賭博心態炒短線，以免負債累累。

學業運方面，火星持續在學業宮位退行，上學期累積太多報告、論文或是作業沒交，許多科目因此被當，面臨留級或重修的命運。某些天蠍座則是被指導教授退件，功課要重做。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，在某個場合巧遇初戀情人或是過去暗戀的對象，會彼此交換聯絡方式，有發展的機會。感情穩定的射手座，由於在感情宮位的木星受到在家庭宮位的水星影響，家人對你的婚事有很多意見。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，會不斷需要到不同的單位支援，處理掉許多麻煩的問題。某些射手座工作內容千奇百怪，但任何事都可迎刃而解。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，每個月多出了一筆龐大的花費，生活費用捉襟見肘。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷下探，很想設下停損點，卻不甘於虧損掉這麼多金錢，無法作出決定。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，同在家宅宮位的水星受到木星影響，很多秘密不得不與親人攤牌，但沒有人支持你的決定。某些射手座需要處理家庭中的各種瑣事，卻有很多親戚在一旁指手畫腳，感覺心煩。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位在的冥王星相位良好，有些收集品的價值水漲船高，甚至有人出高價向你購買，但還是沒辦法割愛。某些摩羯座省吃儉用存了不少資金，提早佈局老年生活。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與水星、土星、海王星齊聚，受到很多朋友旅遊的邀約，這段時間會到很多地方遊覽，視野也變得更為開闊了。某些摩羯座會常常需要到外地出差，也同時了解許多地區的民俗風情。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到溝通宮位的水星影響，雖然目前在不錯的機構服務，但和同事們有些溝通不良，很多問題必須要靠自己解決。工作穩定的摩羯座會得知許多職場八卦，最好不要參與其中，免得被捲入口舌是非中。

感情運方面，在感情宮位的火星持續在退行狀態，與情感對象經常翻舊帳吵架，兩人關係緊繃。天王星持續在戀愛宮位行進，喜歡的人態度總是忽冷忽熱，無法捉摸對方的心情。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，金星持續在旅遊宮位行進，會乘坐郵輪或是高級觀光火車，享受奢華高級的服務。某些水瓶座旅遊時會因為特殊身份，獲得住宿或交通票券升等的禮遇，覺得尊榮。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與水星、土星、海王星齊聚，會獲得為數不少的加班費或加給，這個月會多出餘裕的資金換新3C產品，或是買些小廢物滿足小小的物慾。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位退行，許多事務不斷來回修修改改，工作量又不斷地累積，每天都要加班消化堆積如山的文件。某些水瓶座工作過勞，日復一日，會覺得生活失去了意義。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星受到在金錢宮位的水星影響，會花許多錢購買昂貴的禮物討好戀愛對象，但對方似乎不太領情。某些水瓶座會衝動購買許多偶像，或是動漫的週邊商品，事後會覺得很浪費錢。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位持續行進，薪資獲得調整，經濟狀況得以改善。某些雙魚座由於手頭有餘裕，會想品嚐較為昂貴的餐廳，或是購買昂貴的精品，犒賞自己一番。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，會利用短暫的假期快閃想遊覽的城市，逛逛當地的街道，可發現許多令自己驚喜的私房景點，或是到想朝聖的地標打卡。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位退行，與戀愛對象容易翻舊帳吵架，雙方關係越來越糟。某些雙魚座有事尋求前任情人幫忙，但對方有些心結依然無法釋懷，最後不歡而散。

健康運方面，太陽進入命宮，與水星、土星、海王星齊聚，天氣多變化，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意心血管方面的疾病，慢性痼疾有惡化的趨勢，睡眠狀況也不良。

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