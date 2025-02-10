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唐綺陽星座運勢週報：金牛好運滿滿一飛沖天 水瓶財運亨通事業有成

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報2/10-2/16】

星象影響：金星進牡羊、太陽衝刺、水星進雙魚

本週金星進牡羊，牡羊價值被看見，年輕人才俊輩出，接下來群星陸續進牡羊，牡羊能量帶來新機會。太陽衝刺中，天氣多變、注意身體健康，凡事多變化，尋找適合的人際關係。週五水星進雙魚，重視心靈層面溝通，有興趣探索身心靈及宗教領域。

12星座個別影響：

牡羊：多溝通以免合作破局；感情聚少離多或易起爭執

射手：檯面下的狀況需留意；感情當心三角關係

摩羯：當心突發狀況破壞計畫；感情爭吵易出現變數

雙魚：態度放軟多聽取建議；感情勿不顧現實、發洩情緒

雙子：有自發性的大型支出；感情好壞取決觀念差異

巨蟹：後悔衝動行事需反思；感情選擇依據價值觀

處女：工作提案多可能性也多；感情有共識或遇見理想型

天蠍：情緒波動大需自我調適；感情抱怨可表達不滿

金牛：好運滿滿一飛沖天；感情運旺人緣佳

獅子：心裡所想的都能得到；感情有一見鐘情的機會

天秤：工作忙碌但能締造佳績；感情可能展開職場戀情

水瓶：財運亨通事業有成；感情上能量越強越有桃花

星座運勢 溝通 能量

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