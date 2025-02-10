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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物有「驚喜降臨」：得到豐厚獎金

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不偷懶，就能大賺一筆，有人則是運用非常高的魅力值，帶來源源不絕的豐厚收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬龍

如果你是一般上班族，終日庸庸碌碌，覺得自己平凡無奇，那麼在本周將會有一些新鮮事出現，在這段時間裡，能得到打工的機會，可能是當個司機，或是幫忙帶小孩、顧店等等，總之能夠額外兼差獲得收入，讓自己的生活多了一些不一樣，只要認真盡責，以後可能會有更多的兼差機會。

第四名：血型AB型+生肖屬牛

隨著人們生活習慣的改變，外送已經成為相當蓬勃發展的一項產業，如果你是外送人員，本周是你衝刺業績的好時機，在這段時間裡，一定要努力報班，千萬不要偷懶，因為你的付出和收穫是成絕對正比，而且也不會有太多的閒置時間，只要願意打拼，一定能讓你大賺一筆。

第三名：血型A型+生肖屬馬

現今網路自媒體盛行，許多人都能獨樹一格，在網路的世界裡展露頭角，如果你是網路直播主，無論是自營或是簽約，本周是你大放光彩的時候，在這段時間裡，你將擁有非常高的魅力值和出人意表的發揮力，只要將這些能量用在直播或拍攝影片上，就能替你帶來高人氣以及源源不絕的豐厚收益。

第二名：血型O型+生肖屬狗

如果你是新聞工作者，本周將有驚喜降臨，在這段時間裡，會發現一些蛛絲馬跡，只要循著線索去追尋，就會找到受人矚目的大新聞，不僅是個大八卦，也是一個震撼彈，能讓你在公司內部成為佼佼者，同時也讓長官對你讚譽有加，隨之而來的就是豐厚的獎金，以及升遷的機會。

第一名：血型AB型+生肖屬兔

工廠經營上最怕的就是沒有訂單，讓產線閒置而沒有作為，如果是你代工廠的老闆，本周就無須擔心這些事情，在這段時間裡，將有機會接洽到幾筆大訂單，讓整個工廠的產線都活絡起來，甚至可能還需要加班趕工，只要能夠確保產品的良率，就能順利獲得貨款，讓財庫更加飽滿厚實。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 直播主 網路直播 血型

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