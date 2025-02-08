農曆1月運勢(下)／2生肖有車關、狗容易犯小人、羊當心被騙

農曆1月已經開始了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆一月，十二生肖月運勢解析」影片，這裡農曆1月指的是命理上的，時間從國曆的2025年2月3日「立春」節氣開始到3月4日，也就是「寅月」，快來看看農曆1月有哪些要注意的事項吧！

湯鎮瑋老師說，過年期間有一些壞消息，但「無常也是正常」，希望大家繼續心存善念。老師表示，2025年病符門入中宮，俗語說「病從口出」，因此要把身體養好，也要修口德、累積福報。

▍馬／注意車關 多拜土地公

本月工作不錯，也有賺錢機會，但要見好就收，不要再想要乘勝加碼，太貪心就會落空。

本月要注意車關、交通工具的損壞、交通誤點，外出都要當心。本月容易被誤會，不要急著去改變，順其自然會更好，別人不認同沒關係，但是要堅持正道。

想要開運，可以多穿戴綠色衣服飾品，配戴綠珀、綠幽靈，可以多拜土地公。

▍羊／靜心學習 簽約前睜大眼睛

本月要多學習，可能會感受到壓力，可能有衝勁，卻沒有適合發揮的舞台。無論是學習工作技能，或是斜槓第二專長，都是好的。

本月急事緩辦，事情沒有辦法速成，要靜下心來多學習。花錢投資，也都要想一下，容易被騙破財。可能有官非問題，簽約合作之前條款都要看清楚。

想要開運，可以穿戴黃色、咖啡色、大地色系衣服飾品，配戴黃水晶、蜜蠟，可以拜土地公。

▍猴／注意車關 容易破財

本月要注意交通車關，可能車輛損壞或是行車走路的安全。有偏沖太歲，建議要安太歲。

身體健康若是有狀況，建議快去處理。本月容易破財花錢，或是掉東西的狀態，要當心。

想要開運，可以多穿戴黃色、咖啡色、大地色系衣服飾品，配戴黃水晶、蜜蠟，可以拜土地公。

▍雞／容易亂花錢 別去醫院喪家

本月有小耗星，容易花費過多，衝動消費，買了東西又後悔，建議要做好節流。本月可以多聽身邊女性長輩的建議，工作做事會比較圓滿，得到好建議。

本月磁場較低落，少去磁場混亂地方，盡量不去醫院探病或喪家，如果去了回來要除穢，否則會心神運氣受影響。

想要開運，可多穿金戴銀或白色衣服，配戴白水晶、金銀飾品，可以多拜觀音。

▍狗／容易犯小人 別管閒事

本月容易犯小人，遇事情建議親力親為，才能看到事情全貌。本月要多注意人我的是非，不要捲入複雜的人際關係，不要去替人調解，可能公親變事主。

建議就專注在自己的工作或是賺錢情上，不要花太多時間管閒事。

想要開運，可以多穿戴紅色系衣服飾品，配戴紅繩、粉晶，可以拜關公。

▍豬／男生對異性要有邊界感

今年正沖太歲，建議本月開始凡事設定好計畫，目標明確，可以帶來一整年的逢凶化吉。

本月女生運氣不錯，也有貴人，男生則是要注意健康，對於朋友和異性要有邊界感，否則容易產生誤會。

想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服飾品，可以配戴黑曜石、翁珀，可以多求綠度母。

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