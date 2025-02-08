過年暴食長胖了？4血型最佳減重秘訣 O型需充足睡眠、這族群切勿著涼
春節假期間大魚大肉，體重增長在所難免，只要下定決心並持之以恆，任何時候減重都來得及。日媒「占いTV」分享，若想長久維持滿意的體態，養成健康的減肥習慣很重要，並為各血型推薦了適合的減肥撇步，一起來看看吧！
A型：每餐都吃到八分飽即可
控管飲食是減重過程中不可忽視的重點，但並非吃得少就有成效，反而可能引起反彈、出現暴食等行為。重視身材管理的A型若想減重，可養成「吃到八分飽即可」的習慣，只要持之以恆，就能有效減少卡路里的攝取。
不過需要注意的是，切勿以「今天是放縱日」等理由找藉口大吃特吃，一旦體會到縱慾得快樂，就很難回復原本的心態了。
B型：不要讓身體受寒
身體代謝差是減重的一大阻礙。然而，對有主見、我行我素的B型來說，養成規律運動及作息正常的好習慣有些難度。
若想提升代謝，建議盡量不要讓身體受寒，除了喝溫水、泡澡外，冬天出門也要注意保暖，別讓身體著涼了。
O型：給自己充足的睡眠時間
行動力十足、個性執著的O型，常常為了解決手頭上的待辦事項，不惜犧牲睡眠時間，對O型來說，最適合的減重習慣便是「充足的睡眠時間」。
一旦睡眠不足，人就會變得容易餓，最後忍不住口腹之慾，攝取過多的零嘴、點心。當然，睡得太多同樣對身體不好，較理想的睡眠時間為一天7小時。
AB型：穿泳裝拍照，確實掌握自己體態
AB型的審美在線、對時尚的敏銳度高，能以客觀的角度去審視自己的身材。若要督促自己減重，可以自拍一張穿著泳裝的照片，好好掌握體態，冷靜地問自己是否對現況滿意。當你意識到需要做何改變時，就已經成功一半了。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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