農曆1月運勢(上)／蛇易吵架、龍有金錢糾紛、「這生肖」怕金屬血光災

農曆1月已經開始了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆一月，十二生肖月運勢解析」影片，這裡農曆1月指的是命理上的，時間從國曆的2025年2月3日「立春」節氣開始到3月4日，也就是「寅月」，快來看看農曆1月有哪些要注意的事項吧！

湯鎮瑋老師說，過年期間有一些壞消息，但「無常也是正常」，希望大家繼續心存善念。老師表示，2025年病符門入中宮，俗語說「病從口出」，因此要把身體養好，也要修口德、累積福報。

▍鼠／勞碌奔波 容易花錢

帶有驛馬星，本月會到處奔走，要轉換工作或是居住環境、或是旅遊。鼠比較勞碌，外出也容易掉東掉西，要注意身心靈狀態，別讓自己陷入小劇場不開心。

本月容易花錢，不妨去買自己喜歡的東西，犒賞自己舒壓。建議顧好自己身心靈，也要注意身邊家人的健康情緒，可能會有無常或是變動狀態，要靜下心用智慧去面對各種狀態。

想要開運，可以多穿戴金銀色系衣服飾品，佩戴金珀、白水晶，也可以多去拜觀音菩薩。

▍牛／廣結善緣 對事情別太執著

本月有太陽星，利男不利女，女生容易有煩心事、健康問題，男生工作運勢不錯。本月要做好口碑，培養能力，算是廣結善緣、累積資源的一個月。先得名，後得利，有紅鸞星，有機會認識不錯的對象，非單身者也會有外出旅遊的機會。

本月有時候會有點太堅持，付出辛苦沒有被看見。建議要放下執著，多退一步看清事情全貌，會更有智慧。

想要開運，可以多穿戴紅色、粉紅色衣服飾品，佩戴血珀、粉晶寶石，可以拜作明佛母。

▍虎／注意金屬血光災

要記得安太歲，內心會急躁想要成功，但越急躁越容易有變動，反而好事多磨，建議要順其自然，就不會太失望。建議本月多學習、多睡覺多休息，讓自己不要胡思亂想。要多注意金屬血光災，操作機器或是使用刀具都要當心。

想要開運，可以多穿藍色系衣服飾品，配戴黑曜石、翁珀，可以多拜藥師佛。

▍兔／注意健康 控制脾氣

有病符星，要多注意健康。最近天氣變化大，要注意舊疾復發，或是腸胃消化系統、筋骨的毛病。本月也不要亂發脾氣，越急越容易得罪人。

想要開運，可以多穿藍色系、綠色系衣服，配戴綠珀，可以多修綠度母。

▍龍／當心金錢糾紛、被詐騙

本月驛馬星入座，容易有遠行、奔波、勞碌，有病符星，要多注意健康，運勢有時候會提早出現。出門在外要注意自己的安全，太勞累可能就會生病。記得要顧好健康。

本月不要太過於輕信別人，注意金錢糾紛，不要作保、合夥或是借貸，容易出事。本月有弔客星，要慎防詐騙。可以多念心經。

想要開運，可以穿戴紅色系衣服，配戴紅繩、粉晶、血珀，可以拜關公，過關斬將。

▍蛇／容易吵架 多修福德

本命年要安太歲，本月很適合累積福德，有捲舌星，容易有口舌是非，本月特別容易吵架爆炸，要多累積智慧，說話之前都先冷靜一下，否則口舌是非容易破壞好運。

福德星入座，代表福星高照，遇到事情會逢凶化吉，只要及時修正止損，事情都會變好。但如果很堅持不改，很容易會放大。可以多行善佈施，累積福德。本月忠言逆耳，有人唸你不要嫌煩，聽話說話都要有智慧。

想要開運，本月可以多穿紅色衣服，配戴紅繩、粉晶，可以拜拿書的文關公，開智慧。

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