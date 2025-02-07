快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

聽新聞
0:00 / 0:00

12生肖今年財運哪裡來？猴鼠龍「事業財」、豬兔羊「驛馬財」不能躺平

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

湯鎮瑋老師臉書分享「2025年12生肖財運從哪裡來？」快看看該2025年財運怎麼布局才會事半功倍，讓財神更看見你，有更多賺錢機會。

▌猴鼠龍／事業財

這三生肖就算遇到工作上有倦怠，或是覺得膩了，也不要輕舉妄動，不要硬要改變，或是看到機會就亂投資。這三生肖今年財運，要著重工作上的正財，專業能力、專業知識的累積，或是和本業相關的斜槓，就會賺到財富。

這三生肖可能會遇到工作上的變動，或是出現新機會，但要記得今年要以專業的事業正財為主，你的人脈通錢脈，要多廣結善緣就會有財運。

▌蛇雞牛／名聲財

這三生肖今年要做好口碑，不能投機取巧、偷工減料。2025年如果為人處事有好名聲，就能得到好的機會。新的一年要按部就班、步步為營，今年要盡量降低失誤，盡量把事情做到完美。

新的一年需要「以名帶利」這三個生肖今年容易犯小人，如果賺錢或出名，都容易出現小人劫財，建議不要借錢給朋友，也不要亂投資。真的非借錢不可，就借少一點，當作錢回不來，把傷害降到最低。

▍虎馬狗／健康財

這三生肖可能因為忙碌而有財多身弱的問題，想要賺錢但卻賠了健康，或是因為壓力亂花錢又沒了。

老師建議去做健康檢查，或是把錢花在和健康相關的事情上，例如去健檢、健康食品、身心靈、或是運動，讓壓力緩解，健康就是最大財富。

▍豬兔羊／驛馬財

蛇年是驛馬年，三生肖今年不能太安逸，要擺脫舊思維去接納新事物，在事業上要跟著時代進步，不是要開拓新事業，而是在熟悉的本業下，也要多開創。

三生肖這一年可能需要到處跑，多看多學習，動起來親力親為，才有機會賺錢。這三生肖今年沒有不勞而獲的好運，不能太懶惰，否則會阻礙財運，甚至有豬隊友來阻礙你。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 財運 躺平 農曆過年

延伸閱讀

3星座遇強則強、從不低頭！「天秤座」大S仙女外表鋼鐵意志也上榜

今年4生肖最容易淪「詐騙肥羊」！投資停看聽、蛇不宜借錢給親友恐有去無回

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

大年初一出生寶寶還是屬龍？命理師解惑：「這天」後才屬蛇 弄錯恐誤一生

相關新聞

12生肖今年財運哪裡來？猴鼠龍「事業財」、豬兔羊「驛馬財」不能躺平

湯鎮瑋老師臉書分享「2025年12生肖財運從哪裡來？」快看看該2025年財運怎麼布局才會事半功倍，讓財神更看見你，有更多賺錢機會。

「上升星座」代表什麼意義？這是你給人的第一印象

你的上升點（Ascendant）或上升星座（Rising sign） 是你星盤中非常重要的一部分（這兩個詞可以互換使用）。它反映出你的外在，同時在很大程度上決定了外界對你的看法。

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

藝人大S（徐熙媛）赴日本旅遊時，因流感併發肺炎離世，消息震驚演藝圈，而遺體已在當地火化並運回台灣。外傳大S的骨灰罈將會永遠放在家中，也讓不少人想問在民俗風水學上是否可以？

今年4生肖最容易淪「詐騙肥羊」！投資停看聽、蛇不宜借錢給親友恐有去無回

近幾年來國際詐騙集團猖獗，也因為科技的發達，日新月異，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，甚至利用最新AI變成親朋好友的聲音或人臉，造成詐騙的金額每年屢創新高。世上沒有那麼多的暴利掉下來，要自己心念不貪，小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。楊登嵙老師指出2025最容易被詐騙的生肖前四名，可要多加小心謹慎了！

每日星座運勢／摩羯工作掌握主導權 理性思考商機

2025-02-07牡羊座短評：不可強求他人辦事，理性看待為好。【整體運】若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興

3星座遇強則強、從不低頭！「天秤座」大S仙女外表鋼鐵意志也上榜

有些人就是非常剛硬，怎麼樣就是不會低頭，旺好運分享「這些星座真的個性很剛硬」，從來不低頭也不求饒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。