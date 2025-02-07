12生肖今年財運哪裡來？猴鼠龍「事業財」、豬兔羊「驛馬財」不能躺平

湯鎮瑋老師臉書分享「2025年12生肖財運從哪裡來？」快看看該2025年財運怎麼布局才會事半功倍，讓財神更看見你，有更多賺錢機會。

▌猴鼠龍／事業財

這三生肖就算遇到工作上有倦怠，或是覺得膩了，也不要輕舉妄動，不要硬要改變，或是看到機會就亂投資。這三生肖今年財運，要著重工作上的正財，專業能力、專業知識的累積，或是和本業相關的斜槓，就會賺到財富。

這三生肖可能會遇到工作上的變動，或是出現新機會，但要記得今年要以專業的事業正財為主，你的人脈通錢脈，要多廣結善緣就會有財運。

▌蛇雞牛／名聲財

這三生肖今年要做好口碑，不能投機取巧、偷工減料。2025年如果為人處事有好名聲，就能得到好的機會。新的一年要按部就班、步步為營，今年要盡量降低失誤，盡量把事情做到完美。

新的一年需要「以名帶利」這三個生肖今年容易犯小人，如果賺錢或出名，都容易出現小人劫財，建議不要借錢給朋友，也不要亂投資。真的非借錢不可，就借少一點，當作錢回不來，把傷害降到最低。

▍虎馬狗／健康財

這三生肖可能因為忙碌而有財多身弱的問題，想要賺錢但卻賠了健康，或是因為壓力亂花錢又沒了。

老師建議去做健康檢查，或是把錢花在和健康相關的事情上，例如去健檢、健康食品、身心靈、或是運動，讓壓力緩解，健康就是最大財富。

▍豬兔羊／驛馬財

蛇年是驛馬年，三生肖今年不能太安逸，要擺脫舊思維去接納新事物，在事業上要跟著時代進步，不是要開拓新事業，而是在熟悉的本業下，也要多開創。

三生肖這一年可能需要到處跑，多看多學習，動起來親力親為，才有機會賺錢。這三生肖今年沒有不勞而獲的好運，不能太懶惰，否則會阻礙財運，甚至有豬隊友來阻礙你。

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