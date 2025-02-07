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和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人大S因流感併發肺炎，在日本驟逝，令人心痛。圖／聯合報系資料照片
藝人大S因流感併發肺炎，在日本驟逝，令人心痛。圖／聯合報系資料照片

藝人大S（徐熙媛）赴日本旅遊時，因流感併發肺炎離世，消息震驚演藝圈，而遺體已在當地火化並運回台灣。外傳大S的骨灰罈將會永遠放在家中，也讓不少人想問在民俗風水學上是否可以？命理師江柏樂在臉書上給的答案是「絕對不行」，因為輕則引發小病，重則可能導致重大疾病。

江柏樂在臉書粉專《江柏樂風水好好玩》發文寫道，這幾天有不少人來詢問「骨灰能否放在家裡？」，他的答案是「絕對不可以」。江柏樂解釋，如果將骨灰放在家中，「輕則會引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至可能引發精神方面的問題」，因為生者和亡者的氣場不應該混雜，否則會導致陽氣被陰氣吸收，從而使家中的運勢變差。

江柏樂舉例說就像是活人住進了墳墓或納骨塔一樣，會招來不好的運氣，甚至生病或運勢倒退，因此他強烈建議骨灰罈應該放在專門的安置場所，而不是家中。

文章吸引不少網友討論，有人好奇如果把骨灰做成項鍊配戴，或者把往生者的骨頭拿一小部份去做紀念性的人造鑽石戒子載，這樣是否可以？江柏樂表示「當然不可以！把死人骨灰戴在身上一定倒楣，而且往生者會缺少身體的部分，往生者也不好過」。另外現在很多人會養寵物，他也說不論是人或寵物，骨灰等遺留的相關物品只能短暫放在家中，而不能長久放置。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 大S

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