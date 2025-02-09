殺破狼週運勢／白羊職場表現亮眼 2星座投資運佳「得到獲利」

白羊座：

整體運勢

學習運佳，在學習宮位的木星脫離土星影響，開學選修自己有興趣的課程，可遇到優秀的指導者，很快就能上手。已經出社會的白羊座會嘗試去考公職或任何證照，猜題準確，考試運極佳。

工作運方面，金星在命宮行進，目前駕馭工作十分得心應手，處理事務很輕鬆，各方面表現都十分優秀，會是人人仰賴的人物，某些白羊座年後跳槽，可進入到理想的領域服務。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，情感關係疑似有第三者介入，或是受到週遭的人挑撥，與戀愛對象關係緊繃，甚至因此分道揚鑣。某些白羊座的寵物或小孩身體狀況不佳，令你十分憂心。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到滿月影響，會花許多錢在人際關係、交際應酬上，某些白羊座在娛樂方面的開銷太多，使得生活費用受到壓縮，要勒緊腰帶過日子了。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，木星脫離土星影響，先前努力生產或開發的商品受到歡迎，賺到許多資金。某些金牛座被高薪挖角，跳槽到新的領域工作，經濟狀況越來越富裕，在生活上也會過得奢侈一些。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，需要參加一些場合，不斷與人交流，即便有些社恐，但收到一些善意的回應後，會比較有自信了。某些金牛座發表一些言論，收到許多正面的回饋，感到不再孤單。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，需要斷捨離一些舊傢俱與生活雜物，會有些捨不得。某些金牛座的親人情緒不佳，家中氣氛很不好，很想離家出走，遠離這些不愉快。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到在家宅宮位的滿月以及命宮的天王星影響，突然需要外派到異地工作，必須遷居到陌生的城市，對於工作環境的變動，短期內難以適應。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，並收到許多人餽贈的禮物。有些雙子座會在一些活動場合認識志同道合的新朋友，有許多話題可相互交流。

工作運方面，水星進入志業宮位，在管理許多事務上需要運用一些手腕，在進展上才可有效率一些。某些雙子座則是不斷需要與職場的同事和上司溝通，把問題解決掉，才能使各項流程進展順利。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，必需要汰舊換新了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，甚至被吊銷駕照，這段時間需特別注意交通安全。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，有許多重要的用品壞掉，需要換新，會需要支付龐大的費用，積蓄見底。某些雙子座則是常常亂花錢買些小廢物，每個月都覺得經濟狀況拮据。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，金星持續在志業宮位行進，在職場的表現受到上司肯定，會讓你承接受人矚目的重要任務，而自己也很有信心可以達成。某些巨蟹座需要暫代主管職務，表現良好，會有升職的機會。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會利用短暫的時間，快閃去想遊覽的城市，轉換忙碌工作的心情。某些巨蟹座則是需要到異地出差，會十分有效率地把任務完成，還可以順便朝聖當地的打卡聖地。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到在人際關係宮位的天王星影響，與人發生財務糾紛，必須把手上僅存的積蓄領出來解決，某些巨蟹座則是要當心遺失錢包或貴重物品，必須暫時舉債度日。

感情運方面，在慾望宮位的太陽受到在人際關係宮位的天王星影響，容易寂寞空虛，尋求一夜情解決生理需求，當心私生活被傳到朋友圈中，除了聽到很多難聽的議論外，正桃花也會因此被嚇走。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，外出遠遊會選擇較高級的旅行團，或是選擇搭乘遊輪、入住五星級的旅店享受奢華的服務。某些獅子座則因為特殊身份，享有交通票券或房間升等的禮遇，感到尊榮。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離土星影響，換了新環境，或是週遭人事經過變動後，討厭的小人都退散了，目前的生活煥然一新。某些獅子座則是藉由貴人幫助，解決掉很多麻煩的問題。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，影響著感情宮位的太陽，容易情緒化，造成情感對象的壓力，雙方有些問題需要正視，自己卻逃避這些問題。造成對方萌生與你分道揚鑣的想法。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到滿月能量影響，一起合作的夥伴或同事出包，使你不斷收拾爛攤子，工作情緒也會特別糟。某些獅子座目前的公司或產業極不穩定，每天都很怕被資遣。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位持續行進，購物時善用信用卡點數，可買到物超所值的東西。有投資習慣的處女座，逢低買進有潛力的標的，中長期行情看好，可等待時機，獲利了結。

感情運方面，水星進入感情宮位，與情感對象促膝長談，對於這段關係都能理性看待。尚在曖昧中的處女座，會和喜歡的人攤牌，兩人經過溝通之後，會正式進入交往狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月以及天王星影響，在職場遇到難以控制的突發狀況，會覺得組織不穩定，萌生離職的想法。某些處女座則在無預警的情況下被裁員或資遣，難以接受。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到滿月能量影響，作業、報告、論文產出困難，開始懷疑自己是否選錯了系所，萌生轉系的想法。某些處女座覺得目前在學校學不到實用的知識，會想更換指導者，甚至想休學。

天秤座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的木星脫離土星影響，會有出國交換學生、打工渡假或是旅行的機會，可增廣見聞，體會不同的文化。某些天秤座則是會交到來自海外的朋友，能順便好好練習外語。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，朋友的情緒不佳，容易遷怒他人，會暫時悄悄封鎖對方，免得受到無妄之災。某些天秤座會離開一個團體，和某些人的關係就此漸行漸遠。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月及在慾望宮位的天王星影響，因為某方有肉體出軌的行為，戀情也因此戛然而止。某些天秤座則是不小心介入他人的關係中，遭受到許多指責。

工作運方面，在志業宮位的火星持續退行，水星進入工作宮位，與土星、海王星齊聚，非常努力把堆積如山的工作消化掉，績效卻不合長官的要求，覺得在職場沒有成就感。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位持續行進，同時滿月發生在志業宮位，正在轉換跑道的過渡時期，會有很多時間在家耍廢，也讓自己能喘息一陣子。工作穩定的天蠍座，會承接十分光鮮亮麗的任務，有機會接觸到名人，被同事們羨慕。

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，會獲得一筆長輩留下的資產，可少奮鬥幾年。有投資習慣的天蠍座，投資運極佳，買到的績優股每季有穩定的配息，可賺到許多被動收入。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到滿月能量影響，情感對象對未來感到不安，原本計畫好的事情會有變數。某些天蠍座陷入職場戀情，而有公私不分的問題存在。

家宅運方面，太陽受到在志業宮位的滿月與天王星的影響，會因為工作的轉換，需要在短時間內搬家或離家。某些天蠍座的家人對於你的一些決定難以接受，容易發生爭執。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，與情感對象關係穩定下來，會有進入婚姻的打算，或是一起同居，試著一起生活看看。單身的射手座會遇到有好感的追求者。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，會購買新的家電，使得生活便利很多。某些射手座這段時間需要搬家，可找到十分滿意的物件，並很快地簽約，有效率地搬進新居。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，上學期某些科目的成績不理想，有被當掉的危險。滿月受到太陽與天王星影響，論文、報告、作業雖然完成了，卻發生意想不到的事件，使你做白工。

工作運方面，在工作宮位在的天王星受到滿月影響，許多業務的內容要以外語或是專業的詞彙說明，但不論是客戶或是上司都是外行人，無法理解你表達的意思，會覺得自我感覺很差。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星脫離土星影響，職場會因為某些人員的調度後，變得比較輕鬆、友善，整體工作氛圍很愉快。某些摩羯座在此時轉換跑道，會到組織較大的機構工作，並獲得很好的職位。

學習運、考試運方面，水星進入學習、考試宮位，不論是參加國家考試或是證照資格，猜題都十分準確，可順利通過門檻，進入公務機關服務，或是獲得執業認證。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，會不惜分期付款也要購買到某個限量款的商品。有投資習慣的摩羯座，切勿以投機的心態操盤，目前市場極不穩定，可能會將積蓄全敗光，甚至因此債台高築。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在財務、慾望宮位的滿月能量影響，會發現喜歡的人價值觀與自己落差很大，對未來的發展會有很嚴重的障礙。某些摩羯座則是與戀愛對象親密關係不合，會思考是否繼續交往的可能性。

水瓶座：

整體運勢

面試運、考試運方面，金星在面試、考試宮位行進，有計劃跳槽的水瓶座，面試很討喜，很快就會收到錄取通知，進入理想的機構工作。某些水瓶座參加國家考試，會跨越門檻，成為公務人員。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人鬧彆扭，無法與對方好好溝通，因此而冷戰，甚至分道揚鑣。某些水瓶座會莫名其妙被喜歡的人封鎖，自己也不知為什麼。

健康運方面，火星持續在健康宮位退行，目前正在治療痼疾，常常需要跑醫院，覺得很厭世。這段時間依然要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到滿月能量影響，某個親人的行徑十分怪異，使得整個家庭都因此深受困擾。某些水瓶座因為一些原因離家，經常需要住在不同的宿舍、旅店或朋友家，起床常常不知身在何處。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，除了工作所得增加之外，可能會兼任一些副業，多賺一些零用錢。某些雙魚座則是發展副業有成，收入逐漸超過正職，而開始思考全心投入新的事業發展。

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，目前有購屋或搬家的計畫，會尋求到條件較佳的物件，在經濟能力上也負擔得起，生活品質會獲得大幅的改善。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，對於日復一日的工作感到倦勤，會想休長假，思考未來的發展，或是乾脆辭職。某些雙魚座則要當心被公司裁員或資遣，生活陷入困境。

感情運方面，在戀愛宮位的火星持續退行，與戀愛對象常常翻舊帳發生爭執，讓你感到非常心煩，想分手卻又分不掉。某些雙魚座與前情人維持著親密關係，在不太健康的關係中進退兩難。

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