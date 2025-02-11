快訊

AI洗脫烘洗衣機開箱！25種模式乾淨到底、鯊魚玩偶蓬鬆重生

川普簽了！對進口鋼鋁加徵25%關稅 強調無例外或豁免

撐不住！台灣星巴克深夜突公告「明起調漲」 內用續杯變5折

聽新聞
0:00 / 0:00

脾氣差…也不懂說好話的星座TOP3！摩羯很直接、天蠍秒爆發、第一常讓人覺得沒禮貌

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

有些人天生個性直率、情緒來得快，說話不經修飾，常讓人覺得脾氣差、不懂得說好話。他們不是故意要傷人，只是習慣直接表達真實想法，懶得拐彎抹角或包裝語氣。本篇文章將帶你了解這三種性格鮮明的類型，看看他們脾氣火爆、說話毒舌的背後，其實隱藏著哪些不為人知的真心。

TOP 3：摩羯座

摩羯座是個務實又重視效率的星座，做事講求結果，說話也偏直接。他們覺得與其花時間拐彎抹角，不如一針見血來得有效率。這種直白常讓人覺得他們冷酷無情，甚至帶點刻薄，但其實他們只是少了包裝語氣的耐心，並不是故意要傷人。

再來，摩羯座很容易給自己和別人設下高標準，當事情不符合他們的期待時，就容易流露出不耐煩或批評的態度。他們不太擅長用溫柔的語言鼓勵別人，因為他們認為「事實勝於安慰」，講真話才是真正幫助別人。

此外，摩羯座不喜歡表達情緒，覺得太多感性會影響判斷力。這種壓抑讓他們的情緒一旦爆發，往往顯得特別冷硬或嚴厲。其實，摩羯座內心並不壞，只是習慣用理性武裝自己，導致脾氣看起來差，也不太會說好聽話。

TOP 2：天蠍座

天蠍座對人對事都有強烈的直覺，能快速察覺到問題或不對勁的地方，這讓他們容易產生不信任感。一旦覺得被冒犯或不被尊重，他們的脾氣就會瞬間爆發，說話也變得尖銳直接，毫不留情。

而且，天蠍座的情感非常強烈，愛恨分明。他們不喜歡假裝或敷衍，覺得好話如果沒有真心，根本沒意義。所以即使心裡在乎，也不會刻意用甜言蜜語來討好別人。他們更傾向用行動證明自己的心意，覺得「真正的關心不需要說出來」。

還有，天蠍座有著強烈的自我保護機制，害怕被人看穿內心的脆弱。當他們覺得不安全或受到挑戰時，就會用冷酷或強硬的態度來武裝自己，避免被傷害。其實，他們並不是故意難相處，只是不善於表達溫柔的一面，導致脾氣看起來差，也不太會說好話。

TOP 1：牡羊座

牡羊座屬於火象星座，做事講求速度，想到什麼就立刻說出口，根本不會多想自己的話會不會傷到人。他們覺得有話直說才是真誠，拐彎抹角反而很麻煩，這種直接常常讓人覺得他們很兇或沒禮貌。

另外，牡羊座的耐心非常有限，遇到拖拖拉拉或不有效率的事情，他們的火氣就會瞬間爆發，說話變得衝又不客氣。他們不是故意要兇人，而是情緒來得快，說話比大腦快一步，等到冷靜下來才會發現自己語氣太重。

牡羊座心思單純，根本不擅長甜言蜜語，覺得多說好話很矯情、不真實。他們更喜歡用實際行動表達關心，比如直接幫忙解決問題，認為這比說再多好聽話都來得有價值。其實，牡羊座脾氣來得快去得也快，沒有心機也不記仇。只是他們太直白、不修飾語氣，才讓人覺得脾氣差、不會說好話。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

天蠍座 情緒 摩羯座 牡羊座

延伸閱讀

三大星座「逆商」超高！水瓶、天蠍反叛精神 這類人低調卻內心強大

性格彆扭！超級不合群「4大星座」 不只口直心快、心眼還很小

發財暴富！2月~4月3大星座運勢大紅大紫、貴人如雲 這族群獲可觀收入

唐綺陽星座運勢週報：天秤健康亮紅燈 天蠍破財但值得

相關新聞

明元宵節禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

明天是2月12日，就是元宵節。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，元宵節有15大禁忌，千萬要當心。元宵節，中國傳統節日，每年農曆正月十五慶祝，象徵著春天的到來。節日的由來很多說法，早在秦漢時代已開始舉行，最初是農民祈求豐收的日子，後來演變成各種娛樂活動。元宵節代表新春的結束，也是春節假期後的第一個重要節日。

脾氣差…也不懂說好話的星座TOP3！摩羯很直接、天蠍秒爆發、第一常讓人覺得沒禮貌

有些人天生個性直率、情緒來得快，說話不經修飾，常讓人覺得脾氣差、不懂得說好話。他們不是故意要傷人，只是習慣直接表達真實想法，懶得拐彎抹角或包裝語氣。本篇文章將帶你了解這三種性格鮮明的類型，看看他們脾氣火爆、說話毒舌的背後，其實隱藏著哪些不為人知的真心。

每日星座運勢／雙魚注意協調會讓你 工作如魚得水

2025-02-11牡羊座短評：遇事不慌不忙，靜觀其變。【整體運】投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作進行得

威力彩上看10.8億！4生肖即起財氣爆棚 龍、猴別錯過財運高峰

威力彩已經29期未開出，彩金累積上看10.8億元，屬於第五屆以來最高頭獎獎金，今天（10日）晚上將開獎。《搜狐》指出，從今天開始，四大生肖將運勢爆棚，包括屬鼠、龍、猴、豬的朋友，有望橫財不斷。

威力彩飆10.8億 今有4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

威力彩已經29期未開出，彩金累積上看10.8億元，屬於第五屆以來最高頭獎獎金，今天將開獎，命理師楊登嵙說，今天財運旺的生...

唐綺陽星座運勢週報：金牛好運滿滿一飛沖天 水瓶財運亨通事業有成

本週金星進牡羊，牡羊價值被看見，年輕人才俊輩出，接下來群星陸續進牡羊，牡羊能量帶來新機會。太陽衝刺中，天氣多變、注意身體健康，凡事多變化，尋找適合的人際關係。週五水星進雙魚，重視心靈層面溝通，有興趣探索身心靈及宗教領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。