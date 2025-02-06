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發財暴富！2月~4月3大星座運勢大紅大紫、貴人如雲 這族群獲可觀收入

聯合新聞網／ 綜合報導
中獎示意圖。圖／AI生成
中獎示意圖。圖／AI生成

2025的春天已到，眾人都期盼自己能有新的開始，好運氣不斷。「搜狐網」列出春季有3大星座將迎來人生巔峰，財運爆棚，注定要一飛衝天！

摩羯座：

摩羯座的人向來以穩重、務實著稱，2-4月期間，將會有前所未有的發展機遇。事業上，有貴人相助，多個重大項目將會開花結果。投資方面，直覺異常敏銳，尤其是在房地產還有基金投資上，可以抓住稀有的機會。最令人驚喜的是，許多橫財接踵而至，可能可以透過刮刮樂、彩券、抽獎的方式獲得一筆可觀的收入。

金牛座：

金牛座的朋友準備要迎接好運了！由於太陽與金星在財帛宮交會，形成超強財運磁場，在工作上，上司對你賞識有加，升職或是加薪指日可待。創業的金牛座更是春風得意，合作者紛紛找上門。理財方面，直覺準確，投資股市可能會帶來豐厚回報。桃花運旺盛，可能透過異性貴人牽線搭橋，獲得意想不到的財富機會。

天蠍座：

天蠍座的朋友們終於等到了翻身的時候，冥王星回歸本命，激發潛在的財運。事業上，會突飛猛進，尤其適合在金融、科技領域大展身手。另外，投資眼光獨到，容易發現小眾但高回報的投資項目。貴人運也特別旺，會遇到願意扶持你的人，帶來難得的創富機會。此外，祖上積德帶來的福報也會在這段時間集中顯現。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運

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