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想找你卻不主動聯絡！拉不下臉 面子最重要的星座TOP3

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
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在人際互動中，有些人即使內心渴望聯繫，卻因自尊心作祟而選擇沉默。他們重視形象，害怕主動聯絡會被視為示弱或降低自己的價值感。因此，寧可等待對方先開口，也不願冒險承擔被忽視的風險。這種行為反映了對自我保護的重視，以及對外在尊嚴的高度在意，有3個星座正是如此。

TOP3：摩羯座

摩羯座是一個非常理性且務實的星座，他們對待人際關係非常謹慎，尤其在涉及情感或可能讓自己處於弱勢的位置時，更是不願輕易妥協。他們害怕表現出脆弱的一面，擔心主動聯絡可能被認為是一種示弱或依賴的行為，這與他們強調自我控制的性格相違背。

摩羯座對自己的評價標準很高，他們害怕被拒絕或得不到理想的回應，因而寧可選擇保持沉默，也不願意冒險失去內心的安全感。他們的面子不僅僅是自我保護的一部分，也是一種對外的堅強形象，因此即使內心渴望聯繫對方，仍會因「面子」而猶豫不前。

總結來說，摩羯座的「拉不下臉」源於對自尊心的高度重視，和對失去主動權的深層恐懼，這讓他們即使心裡惦記，也選擇保持冷靜與距離。

TOP2：天蠍座

天蠍座極度注重自我保護，他們的情感深刻且濃烈，但同時也非常害怕被傷害。因此，當他們想聯繫對方時，內心會出現強烈的拉扯：一方面希望表達自己的情感，另一方面又擔心主動聯絡會讓自己處於劣勢或暴露脆弱。

天蠍座天生敏感，對人際關係中的權力動態特別在意。他們不喜歡失去主動權，尤其在情感中更是如此。如果他們感覺自己主動聯絡可能會被忽視或拒絕，這種潛在的傷害足以讓他們選擇保持沉默。而且，天蠍座的自尊心強烈，他們希望被重視與尊重，主動聯絡在他們看來可能是一種冒險，甚至會影響他們對自己的評價。

整體來看，即使內心非常渴望對方的回應，天蠍座仍會掩飾自己的情感，表現得冷靜而疏離。他們更願意等待對方主動，因為這樣可以維持自己的心理優勢與外在的堅強形象。

TOP1：獅子座

獅子座天生熱情、自信，但同時也非常害怕被拒絕或不被重視。他們的自尊心如同玻璃般易碎，因此在面對情感問題時，寧願保持沉默，也不願冒險主動聯絡，擔心這樣的行為可能會降低自己的價值感或被視為過於主動。

此外，獅子座是非常注重「面子」的星座，他們希望自己在他人眼中是光芒四射、無所不能的。主動聯絡在他們看來可能是一種示弱的行為，這會與他們對自身形象的期待產生衝突。他們害怕對方可能不重視自己的努力，這種被忽視的感覺對獅子座而言是難以接受的。

即使內心深處對對方充滿思念，獅子座仍會選擇「等對方先開口」，以維持自己的尊嚴與心理優勢。他們希望對方主動來找自己，這樣不僅滿足了自己的虛榮心，也讓他們感覺被重視和珍惜。獅子座的「拉不下臉」正是他們強烈自尊心的體現。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

天蠍座 摩羯座 獅子座

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