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北斗天后宮黑狗狂吠「香爐挖出骨骸」 命理師：破壞宮廟「褻瀆神明」後果嚴重

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圖為廟宇香爐示意圖，非當事廟宇。圖/ingimage
圖為廟宇香爐示意圖，非當事廟宇。圖/ingimage

近日，彰化北斗天后宮發生一起離奇事件，一隻黑狗衝進廟裡避雨，卻突然對著天公爐狂吠不止。起初，廟方以為是香灰積累導致發爐，沒想到在清理過程中，黑狗叫聲越來越激烈，隨後竟從香爐中清出一根長達十公分的鋸斷骨頭，骨頭上還帶有硃砂與不明記號。詭異的是，骨頭取出後，黑狗瞬間安靜，轉身跑離現場，讓人不禁毛骨悚然。

這並非個案，近年來宮廟遭人惡意破壞的事件頻傳，台南八吉境總趕宮、水流城隍祠等地都發生香爐內被埋生雞頭的怪異行為。南投中寮鄉的龍宮，也曾因「泡麵土地公」聲名大噪，卻遭人暗中埋生雞頭，意圖對神明施咒。據傳，近來全台已有十八家宮廟遭人對天公爐施法，試圖影響廟宇的靈力與地理磁場。

在宮廟作法降頭 真的能影響神明嗎

民俗專家楊登嵙老師表示，許多民俗傳說認為，透過某些手法，可以破壞宮廟的地理風水或削弱神明靈力，這類行為通常被稱為「挑戰神威」或「陰法鎮廟」，但事實上，這些行為不僅無效，反而會給施術者帶來極大反噬。

常見的宮廟破壞手法與目的

佔領宮廟

利用死人骨頭、死人頭髮，試圖引入陰兵陰將，侵佔宮廟氣場，讓正神力量削弱，從而轉為陰廟。然而，神明自有護法神鎮守，這類行為通常難以成功，反而容易導致施術者自身招來陰氣纏身。

破壞宮廟地理磁場

透過埋犁頭刀等極硬、鋒利的金屬物件，使廟宇與當地社區不安寧，導致是非不斷，甚至讓信眾感到不安。這種做法在風水學上屬於惡意破壞，但正神宮廟通常會有護法神抵擋，邪術難以真正影響大局。

褻瀆神明

在香爐內埋雞頭、雞腳、黑狗血，這種行為類似「下降頭」，試圖詆毀神威，但這樣的行為只會讓施法者增加自身業障，最終反噬自身，遭受無法挽回的報應。

污穢神明

使用月經血、女性內褲等不潔之物，意圖讓神明厭惡該地，使宮廟靈力衰弱。然而，真正的神明不會因此受到影響，反而會因施術者的惡行累積業力，讓他們自身運勢衰敗。

邪不勝正 破壞宮廟必遭天譴

楊登嵙老師進一步解釋，宮廟的神明通常由天兵天將鎮守，不會因為這些手法而被影響。這些惡意破壞行為最終只會害了自己，因為神明不會接受挑戰，任何對神明不敬的行為，最後都會以不同方式回應到施法者身上。

當宮廟發現被施法的跡象時，應該請高功法師或廟方管理人員進行淨化，包括取出邪物、誦經祈福、淨化能量場，並加強廟宇護法神的力量。如此一來，邪氣自會退散，正神的神威也將恢復原有的靈力。

任何對神明不敬、褻瀆宮廟的行為，都將為施術者帶來無法承受的後果，甚至可能影響後代子孫。正信正念，才是累積福報與保平安的真正關鍵。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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命理師 天后宮 神明

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