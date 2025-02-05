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合不來！3星座組合一共事就完蛋 雙子處女互踢皮球、這族群爭主導權

聯合新聞網／ 綜合報導
行事作風相近的星座，在合作時可能更容易起爭執。吵架示意圖。圖／Ingimage
行事作風相近的星座，在合作時可能更容易起爭執。吵架示意圖。圖／Ingimage

人多的地方自然容易引起紛爭，也較可能遇上與自己「合不來」的人。對此，日媒「占いTV」透露，那些你總是覺得意見不合的人，其思想及行為模式往往跟自己最相似，並分享了3組聚在一起時容易互看不順眼的星座，一起來看看吧。

・牡羊座、巨蟹座、天秤座摩羯座：為了爭奪主導權而擦出火花

同屬「基本宮」的4星座，具有天生的領導者氣質，即使是表面看不出來的巨蟹座、天秤座，其內心仍有著「事情要以我期望的情況發展」這種念頭。

當他們聚在一起時，便容易為掌握主導權起爭執，彼此揣懷著「負責指揮的應該是我」的想法，讓現場變得火藥味十足。

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座：堅持己見不肯退讓，最終陷入冷戰局面

以上4星座皆屬「固定宮」，他們擅於表達自己的意見，且相當執著，不輕易為了別人改變想法。

當他人提出建議時，他們只會當作沒聽見，繼續照自己的想法行事、誰也不讓誰。最終，無法統一意見的他們陷入冷戰，頑固地僵持在原地不動。

・雙子座、處女座、射手座、雙魚座：互相推責，以揭露弱點、祕密的方式攻擊對方

同屬「變動宮」的他們，行事常反反覆覆、不太可靠，雖然擅長與人相處，卻不喜歡被束縛或承擔責任。

當他們遇到困難時，便會開始互踢皮球、推卸責任，最後，問題便以「大家都甩鍋走人」的慘況作結，無人願意處理。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 摩羯座 星座 朋友 處女座 金牛座 領導者

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