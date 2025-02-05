開工大吉！12星座今年該注意什麼事？火象一周只能生氣三天、他們要防小人
放完年假終於開工，命理師唐綺陽分享，2025是沒有土象的一年，不能只靠努力。新的一年各星座到底該注意那些事情呢？建議參考太陽星座、上升星座。
土象星座／務實打拚 要防小人
2025年土象不能為所欲為，會很務實需要努力。可能需要錢或有非拚不可的理由，事業上升，也有貴人出現。今年土象要更務實去考量一切，也可能受到一些綑綁。有些事情現在可能吃力不討好，但是未來可能會有收穫，也很值得先付出。
土象2025年要防小人，職場或生活會遇到不順，或是有人在背後忌妒弄你。但從長遠看，對方也可能會讓你變更好。土象可以追求身心靈成長，土象一直都有企圖心，要多聽自己心裡的聲音。
新目標
1.不要急拉三個新年計畫
2.來弄我的都是羨慕我的人
3.先付出不會錯
風象星座／今年是主角 挑戰未知
2025是風象顯化之年，風象就是主角。今年無法低調，會迎來重要新機會，也要好好表現，既然注定被看見，風象請好好打點自己外表。美國總統川普也正好是雙子座，全世界都跟著他轉動，風象可能會製造很多問題，整年都可以為所欲為，但年底可能會有業障。
風象星座應酬會變多，會是很忙碌的一年。
新目標
1.一周起碼四天出門要打扮
2.好好許願
3.好好做自己
火象星座／突破之年 一周頂多生氣三天
火象星座2025年會是整理年，會有私人的事情要處理。可能家務事，要注意父母健康，或是房子的問題。火象星座會開始注意理財的細節，會更精打細算，甚至開始去改變。
火象星座最近會有無力感，建議要保持平常心，不妨放個長假休息一下，要更關注自己身心靈。火象星座向來做自己，建議2025放寬心，成為理想中的自己。
新目標
1.學一個第二專長
2.找個地方好好休息
3.一周起碼四天別生氣
水象星座／壓力山大 關注內心
水象星座2025年會有壓力出現，會有不順的感覺。水象星座可能有健康問題或金錢壓力，職場也可能會出現不擅長的工作，或是長官對你有期待而對你施壓，水象星座請不要害怕，要知道「壓力不是壞事」，可能因此突破而進步。
水象星座上半年有無力感，可能也有小人出現，下半年就會好轉。水象星座可以轉而追求身心靈成長，也要好好睡覺讓自己放鬆。
新目標
1.務實一點不會誤事
2.好好跟自己的心對話
3.好好睡覺
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言