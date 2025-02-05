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開工大吉！12星座今年該注意什麼事？火象一周只能生氣三天、他們要防小人

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族開工示意圖。圖／AI生成
上班族開工示意圖。圖／AI生成

放完年假終於開工，命理師唐綺陽分享，2025是沒有土象的一年，不能只靠努力。新的一年各星座到底該注意那些事情呢？建議參考太陽星座、上升星座。

土象星座／務實打拚 要防小人

2025年土象不能為所欲為，會很務實需要努力。可能需要錢或有非拚不可的理由，事業上升，也有貴人出現。今年土象要更務實去考量一切，也可能受到一些綑綁。有些事情現在可能吃力不討好，但是未來可能會有收穫，也很值得先付出。

土象2025年要防小人，職場或生活會遇到不順，或是有人在背後忌妒弄你。但從長遠看，對方也可能會讓你變更好。土象可以追求身心靈成長，土象一直都有企圖心，要多聽自己心裡的聲音。

新目標

1.不要急拉三個新年計畫

2.來弄我的都是羨慕我的人

3.先付出不會錯

風象星座／今年是主角 挑戰未知

2025是風象顯化之年，風象就是主角。今年無法低調，會迎來重要新機會，也要好好表現，既然注定被看見，風象請好好打點自己外表。美國總統川普也正好是雙子座，全世界都跟著他轉動，風象可能會製造很多問題，整年都可以為所欲為，但年底可能會有業障。

風象星座應酬會變多，會是很忙碌的一年。

新目標

1.一周起碼四天出門要打扮

2.好好許願

3.好好做自己

火象星座／突破之年 一周頂多生氣三天

火象星座2025年會是整理年，會有私人的事情要處理。可能家務事，要注意父母健康，或是房子的問題。火象星座會開始注意理財的細節，會更精打細算，甚至開始去改變。

火象星座最近會有無力感，建議要保持平常心，不妨放個長假休息一下，要更關注自己身心靈。火象星座向來做自己，建議2025放寬心，成為理想中的自己。

新目標

1.學一個第二專長

2.找個地方好好休息

3.一周起碼四天別生氣

水象星座／壓力山大 關注內心

水象星座2025年會有壓力出現，會有不順的感覺。水象星座可能有健康問題或金錢壓力，職場也可能會出現不擅長的工作，或是長官對你有期待而對你施壓，水象星座請不要害怕，要知道「壓力不是壞事」，可能因此突破而進步。

水象星座上半年有無力感，可能也有小人出現，下半年就會好轉。水象星座可以轉而追求身心靈成長，也要好好睡覺讓自己放鬆。

新目標

1.務實一點不會誤事

2.好好跟自己的心對話

3.好好睡覺

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

川普 星座 理財 職場

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