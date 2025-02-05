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四星座女人最容易舊情復燃！「世紀復合」具俊曄…大S天秤座上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
大S與具俊曄婚後生活恩愛甜蜜，如今已經過去。圖／摘自IG
大S與具俊曄婚後生活恩愛甜蜜，如今已經過去。圖／摘自IG

女星大S病逝，她的情史也成傳說，無論和汪小菲認識不久就閃婚、和具俊曄相隔20年的「世紀復合」，都曾掀起話題。搜狐網分享有幾個星座女性最容易舊情復燃，果然天秤座大S又上榜了。

★白羊女

白羊座的女性通常熱情又有活力，她們在感情中主動又大膽。白羊女可能會因為一段回憶，想念舊情，如果舊情人此時適時出現，白羊女很可能會心動。

在白羊座女生心中，舊愛意味著曾經的甜蜜與激情，她們往往難以抵擋。白羊座樂於追求激情，所以如果重逢舊愛能夠激起新的火花，她們會毫不猶豫飛撲上去。

★雙子女

雙子座的女性以多變和敏感著稱，雙子女近日可能會與舊情人意外重逢，特別是在社交活動中。雙子座天性好奇、渴望新鮮感，舊情人可能變成新刺激。

在舊愛面前，雙子女樂於分享她們的生活經歷和變化，你來我往火花四射的溝通，是雙子女舊情復燃的關鍵。

★天秤女

天秤座的女性溫柔，有時會拿舊情人與新的感情比較。如果舊情人能夠讓她們感受到更多的溫暖與理解，天秤女有時會迷失方向。

縱使天秤女有新的對象，但舊愛還是一直出現，她們也會反覆思考到底選擇哪個。天秤女的優柔寡斷，也讓這些舊情復燃的可能變高了。

★巨蟹女

巨蟹座的女性情感豐富而敏感，家人是她們最在乎的事。巨蟹女可能會在家庭聚會或某些特殊場合與舊愛相遇，她們重感情，往往容易想起過去的甜蜜，忽然會覺得舊情人是家人般重要的情感依托。巨蟹女可能會因為對舊愛的執念，而讓自己陷入複雜的情感中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

具俊曄 大S 星座

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