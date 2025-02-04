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大家都記得「天秤座」大S的美好！超暖心5個星座 天生愛照顧人

聯合新聞網／ 澤誼老師
大S(左)與小S姊妹，感情非常好。圖/取材自臉書
大S(左)與小S姊妹，感情非常好。圖/取材自臉書

說到照顧人的星座，最近真的很難過又震驚，天秤座的大S離開了這個世界。大S就是典型的天秤座，從她在「流星花園」飾演的杉菜開始，到後來的各種俠女角色，在媒體看到她的消息，在戲裡戲外都在照顧別人、守護別人。記得她在拍戲時，常常默默關心工作人員，還會自掏腰包買點心給劇組。就連生病住院的時候，聽說她還在擔心著身邊的人。

這次的意外真的很令人心痛，但或許也提醒了我們：照顧別人的同時，也要記得愛惜自己。希望在天上的大S能夠放下所有的責任和壓力，不用再替任何人擔心了。而我們這些在世上的人，也要記得：善待身邊所有值得的人，因為他們都是這個世界上最珍貴的禮物。天堂沒有病痛，只有快樂。這位曾經帶給我們這麼多歡笑與感動的大Ｓ，一路好走。

最暖心的五個星座：原來他們都這樣照顧人

★巨蟹座：「宇宙級的媽媽魂」

這個星座簡直是天生的照顧者！他們的雷達可以精準掃描到每個人的情緒，比AI還準。你看起來有點悶？他們立刻端上熱湯。你今天心情不好？他們馬上問你發生什麼事。不過啊，別把巨蟹座當免費保姆喔！他們照顧人是天性沒錯，但也要記得讓他們休息，不然累積太多情緒會變成脾氣暴躁的螃蟹，可是會夾死你喔。

★處女座：「細節控照護管家」

這個星座根本就是行動版的生活管家！他們照顧人的方式很務實，從你的三餐到工作細節都幫你安排得很妥當，而且非常之細心！但別以為他們只會囉嗦，處女座的貼心是最實在卻又細膩的，他們記得你的過敏原、知道你最愛吃什麼，只要是他在意的人，覺得值得照顧的人，對他們來說就是等於自己的事情，給處女座照顧過的，標準可是都會變得很高的。

★雙魚座：「超強同理心偵測器」

如果要選一個最懂你的星座，雙魚座絕對榜上有名！他們的同理心是與生俱來的能力，還沒說他們就懂你在想什麼。這個星座太容易被人情緒影響。他們照顧人的方式很暖心，但有時候會把別人的情緒當成自己的，搞得自己身心俱疲，所以也是會比較沒有邊界感的，這點雙魚座可是要特別注意。

★天秤座：「優雅細膩的和平療癒師」

這個星座照顧人的方式是像空氣一樣，悄悄地照顧到你生活的每個角落。遇到你心情不好，天秤座不會直接給建議，反而會先靜靜聽你說，然後用最委婉的方式幫你分析利弊。他們照顧人最厲害的地方，就是能在不知不覺中，讓你的情緒找到平衡點。天秤座照顧人時總能抓到最剛好的火候！不會太超過讓你覺得壓力山大，也不會太冷淡讓你感覺被忽視。他們就像是情緒的調色師，知道什麼時候該給你一杯熱茶，什麼時候該陪你瘋狂大笑，什麼時候又該默默陪伴。

★獅子座：「霸氣暖心守護者」

如果你想要一個既威風又暖心的守護者，獅子座就是了！他們照顧人的方式超級霸氣，讓人有滿滿的安全感，他們總能在你最需要的時候出現！走一種英雄出場的氣勢啊。獅子座的照顧方式很直接，不會拐彎抹角，看到你需要幫助立刻挺身而出。而且他們超級海派，願意把最好的都給你。但別忘了要給他們掌聲，這群可愛的大貓咪需要被肯定啊！

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