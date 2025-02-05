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「今年多注意媽媽健康」蛇年該拜那些神明一次看！ 有拜有保庇
2025過年期間地震頻傳、大S死訊也讓人唏噓。俗語說「有拜有保庇」，命理師簡少年去年底分享「2025拜神攻略」影片，解讀2025乙巳年該拜那些神明，最能感應保佑闔家平安。
老師說，2025年開始進入乙年，紫微星化科，北方的星星顯聖，可以多拜紫微大帝等有帝格的神明。老師也提到太陰星化忌，今年可能會有地震海嘯。太陰也代表媽媽，或是很溫暖的像媽媽一樣的人，可能會出狀況，老師建議大家要多注意母親、阿嬤等女性長輩的身體狀況，2025不妨多拜女性神明。
2025年最適合拜三大系統的神明：
1.大帝系統：紫微大帝、玄天上帝、斗母元君、天蓬元帥等
2.帝君系統：保生大帝、神農大帝、關聖帝君、文昌帝君和各種王爺信仰
3.女神系統：媽祖、聖母、各種娘娘等女性神明。
老師加碼提醒，2025年如果外出旅遊需要搭船，記得去拜一下媽祖，保佑出海平安。
◎本文內容已獲 簡少年 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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