「今年多注意媽媽健康」蛇年該拜那些神明一次看！ 有拜有保庇

說到照顧人的星座，最近真的很難過又震驚，天秤座的大S離開了這個世界。大S就是典型的天秤座，從她在「流星花園」飾演的杉菜開始，到後來的各種俠女角色，在媒體看到她的消息，在戲裡戲外都在照顧別人、守護別人。記得她在拍戲時，常常默默關心工作人員，還會自掏腰包買點心給劇組。就連生病住院的時候，聽說她還在擔心著身邊的人。

2025-02-04 15:17