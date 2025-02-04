快訊

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

蛇年生肖運勢排行…狗第1超旺、最後1名「不是蛇」大破財又車關

聯合新聞網／ 綜合報導
十二生肖示意圖。圖／AI生成
十二生肖示意圖。圖／AI生成

新的一年開始了，想知道今年運勢嗎？湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2025生肖整體運勢，快來看看你排第幾名，又該注意那些事情呢。

2025生肖整體運勢排行

1.狗

雙星助陣，確立目標，也找到了方向，2025年好事會更好，壞事也打住。

2.猴

六合年也刑太歲，工作上貴人運很強，努力被看見。建議保持正向態度，人脈通錢脈，但要慎防口舌之爭。

3.雞

逢三合年，事業愛情財運都不錯，白虎星入座，要慎防小人劫財。要注意驛馬車關、血光災，可以多捐血、行善布施來化解。

4.龍

太陽星入座，利男不利女，女生有點勞碌。2025年有機會帶利，吉星照耀，工作上會有好發展，不能偷懶會有好機會。

5.牛

三合加持，很有賺錢運氣，事業很有發展，女生可以結婚生子。五鬼星入座，做人要低調，事業若成功或賺錢，也要多和身邊的人分享，避免小人搞破壞。

6.羊

驛馬星動，做事有點猶豫不決，但機會很多，要謹慎決策迎接挑戰。

7.馬

病符星入座，要多注意健康，要注意抵抗力和睡眠。2025年變動變多，會有事業家庭兩頭忙的情況。

8.鼠

月德星入座，賺錢要「聽某嘴大富貴」，要多聽女性或長輩的話，要笑臉迎人，才能逢凶化吉。

9.兔

有點勞碌、內心小劇場很多的一年，會覺得今年特別累，建議身心靈要多放鬆，可能會遇到變動，建議「不變應萬變」。

10.虎

太陰星入座，利女不利男，財運不錯，但是虎可能「財多身弱」，要多照顧自己健康，2025年偏沖太歲，容易遇到豬隊友，要注意各種風險。

11.蛇

俗話說，「太歲當頭座，無喜恐有禍」。建議太歲年不要亂改變現況「蛇來蛇去」，沒考慮清楚反而會失誤。建議蛇先在本業好好發展，能賺到錢，事業也有升遷機會。

12.豬

正沖太歲，變動比較頻繁，可能容易跟主管、長輩有意見相左情形，如果有計畫，建議等到下半年或是明年再去執行。有大耗星可能大破財，不意亂投資，不要借錢給別人，也要注意車關。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 生肖 財運 運勢

延伸閱讀

立春前仍是龍年！大S「本命年」猝死…命理專家：虛歲逢九要當心

2月6日初九「天公生」禁忌曝！不能曬內褲、別亂發誓、別說這字會衰

大S流感併肺炎猝逝日本 命理師提醒：立春前屬龍要留意

蛇年4生肖犯太歲！民俗專家點名「政壇三巨頭」警告1人：恐怕官司難解決

相關新聞

蛇年生肖運勢排行…狗第1超旺、最後1名「不是蛇」大破財又車關

新的一年開始了，想知道今年運勢嗎？湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2025生肖整體運勢，快來看看你排第幾名，又該注意那些事情呢。

12生肖愛情觀曝…虎想要轟轟烈烈、屬龍的大S「相信靈魂伴侶」

藝人大S過年猝死，她48歲的一生短暫卻絢爛，感情世界也留下許多故事。每對情侶談戀愛的方式有很多種，有人喜歡轟轟烈烈、有人喜歡細水長流，喜歡的模式各有不同，旺好運分享，十二生肖喜歡的愛情模式，希望能找到彼此相處最舒服的狀態。

三生肖有「大格局」天生適合創業！股神巴菲特又上榜

很多人都有創業夢，但能成功的知多少。搜狐網分享有三生肖有大格局，最合適當老闆，能在商海中乘風破浪，成為大贏家。

立春前仍是龍年！大S「本命年」猝死…命理專家：虛歲逢九要當心

女星大S本名徐熙媛，生於1976年10月6日，生肖屬龍。她的八字元神為辛金，因此需特別關注心臟、血液循環與呼吸系統的健康。大S享年49歲，曾多次因身體不適而住院治療。

自我探索風潮！年輕人瘋MBTI、占星、塔羅 「療癒商機」大爆發

你知道年輕人最愛的療癒是什麼嗎？竟然是西洋占星、塔羅牌、生命靈數等「自我探索」工具，從事西洋占星的療癒工作者Rita就是最佳寫照，她覺察到自己的天賦，不僅創業成功，解決自身問題，還幫助很多人認識自己、了解自己，為何「自我探索」這件事這麼重要？

每日星座運勢／處女高難度工作突顯 與眾不同實力

2025-02-04牡羊座短評：今天你顯得特別節儉。【整體運】很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。