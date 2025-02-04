蛇年生肖運勢排行…狗第1超旺、最後1名「不是蛇」大破財又車關
新的一年開始了，想知道今年運勢嗎？湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2025生肖整體運勢，快來看看你排第幾名，又該注意那些事情呢。
2025生肖整體運勢排行
1.狗
雙星助陣，確立目標，也找到了方向，2025年好事會更好，壞事也打住。
2.猴
六合年也刑太歲，工作上貴人運很強，努力被看見。建議保持正向態度，人脈通錢脈，但要慎防口舌之爭。
3.雞
逢三合年，事業愛情財運都不錯，白虎星入座，要慎防小人劫財。要注意驛馬車關、血光災，可以多捐血、行善布施來化解。
4.龍
太陽星入座，利男不利女，女生有點勞碌。2025年有機會帶利，吉星照耀，工作上會有好發展，不能偷懶會有好機會。
5.牛
三合加持，很有賺錢運氣，事業很有發展，女生可以結婚生子。五鬼星入座，做人要低調，事業若成功或賺錢，也要多和身邊的人分享，避免小人搞破壞。
6.羊
驛馬星動，做事有點猶豫不決，但機會很多，要謹慎決策迎接挑戰。
7.馬
病符星入座，要多注意健康，要注意抵抗力和睡眠。2025年變動變多，會有事業家庭兩頭忙的情況。
8.鼠
月德星入座，賺錢要「聽某嘴大富貴」，要多聽女性或長輩的話，要笑臉迎人，才能逢凶化吉。
9.兔
有點勞碌、內心小劇場很多的一年，會覺得今年特別累，建議身心靈要多放鬆，可能會遇到變動，建議「不變應萬變」。
10.虎
太陰星入座，利女不利男，財運不錯，但是虎可能「財多身弱」，要多照顧自己健康，2025年偏沖太歲，容易遇到豬隊友，要注意各種風險。
11.蛇
俗話說，「太歲當頭座，無喜恐有禍」。建議太歲年不要亂改變現況「蛇來蛇去」，沒考慮清楚反而會失誤。建議蛇先在本業好好發展，能賺到錢，事業也有升遷機會。
12.豬
正沖太歲，變動比較頻繁，可能容易跟主管、長輩有意見相左情形，如果有計畫，建議等到下半年或是明年再去執行。有大耗星可能大破財，不意亂投資，不要借錢給別人，也要注意車關。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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