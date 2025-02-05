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大年初一出生寶寶還是屬龍？命理師解惑：「這天」後才屬蛇 弄錯恐誤一生

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圖為新生兒示意圖。圖/ingimgae
圖為新生兒示意圖。圖/ingimgae

每年一到歲末年初，許多人都會好奇自己或新生寶寶的生肖到底該從何時算起。是國曆1月1日還是農曆大年初一？命理專家楊登嵙老師表示，其實真正決定生肖交接的時間是立春。

2025年立春的時間落在國曆2月3日晚上22時11分，從這一刻開始，才正式進入蛇年。而在此之前出生的寶寶，仍屬於生肖龍，而非生肖蛇。這與大部分年份不同，因為通常立春會落在國曆2月4日，但2025年立春提前至2月3日，因此生肖交接時間也跟著提前。

生肖交接的真正標準不是農曆新年 而是立春

許多人以為農曆大年初一代表新生肖年的開始，但事實上，生肖的轉換是以立春為基準，而不是農曆正月初一。舉例來說：

2025年農曆新年：國曆1月29日，許多人會認為這天是蛇年開始，但事實上當天出生的寶寶仍屬龍。

2025年立春：國曆2月3日晚上22時11分，從這一刻起才正式進入蛇年。

2024年甲辰龍年沒有閏月，導致除夕與過年較早，因此2024年2月3日晚上22時11分之前出生的小朋友仍屬龍寶寶，而之後出生的才是蛇寶寶。

這也意味著，出生在國曆1月到2月初的民眾，應該翻閱萬年曆或農民曆來確認自己出生當年的立春時間，以免一輩子都搞錯生肖。

為什麼生肖交接時間這麼重要

生肖不只是民間傳統文化，更會影響個人的八字命格、運勢規劃，甚至影響姓名學、買房風水、吉祥方位等開運方式。不同生肖對應的運勢與命理習性完全不同，如果生肖搞錯，可能會影響一生的風水布局與運勢發展。

想要正確掌握自己的生肖命格，建議查詢當年立春時間，確認自己的生肖屬性，避免誤判，影響未來的開運布局。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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