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今年4生肖最容易淪「詐騙肥羊」！投資停看聽、蛇不宜借錢給親友恐有去無回

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圖為投資詐騙示意圖。（圖／AI生成）
圖為投資詐騙示意圖。（圖／AI生成）

近幾年來國際詐騙集團猖獗，也因為科技的發達，日新月異，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，甚至利用最新AI變成親朋好友的聲音或人臉，造成詐騙的金額每年屢創新高。

世上沒有那麼多的暴利掉下來，要自己心念不貪，小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。楊登嵙老師指出2025最容易被詐騙的生肖前四名，可要多加小心謹慎了！

屬雞

財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月及十一月份要好好把握；但【白虎】入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

屬羊

今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。【天狗】入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月及十二月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

屬蛇

【太歲】入宮，以農曆正月、二月、五月及九月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

屬豬

今年犯【歲破】【大耗】，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 生肖 詐騙 賭博

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