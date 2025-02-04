立春前仍是龍年！大S「本命年」猝死…命理專家：虛歲逢九要當心

女星大S本名徐熙媛，生於1976年10月6日，生肖屬龍。她的八字元神為辛金，因此需特別關注心臟、血液循環與呼吸系統的健康。大S享年49歲，曾多次因身體不適而住院治療。

大S曾被診斷患有二尖瓣脫垂症，過去曾因過度勞累加上天氣寒冷，導致心臟不適而昏倒送醫。2016年生產時，她因癲癇發作缺氧而昏迷，一度失去心跳與呼吸，昏迷長達十日方才甦醒。此外，她還罹患憂鬱症併發厭食症，並經歷兩次流產，同時患有癲癇及心臟宿疾，長期以來其身體狀況備受外界關注。最終，她因感染日本流感急病並併發肺炎而不幸病逝。

根據命理推演，2025年立春定於國曆2月3日22時11分，此時之前仍屬龍年。因此，大S作為屬龍之人，正值值太歲、犯太歲，也稱本命年。民間常有「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現，無病恐破財」之說法。此外，虛歲逢九在傳統習俗中被視為壞九，易引發生死交關之凶象，因此不宜於該年慶祝生日，傳聞此舉似乎會通知黑白無常，預示命運多舛。

大S的悲劇揭示了宿命與健康隱患交織的現實，也引發了人們對自身健康警示與命運轉變的深刻反思。具俊曄於2022年2月8日在南韓與其伴侶登記結婚，再過五天便將迎來結婚三周年，如今卻不幸發生憾事，令人大感措手不及。

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