自我探索風潮！年輕人瘋MBTI、占星、塔羅 「療癒商機」大爆發

你知道年輕人最愛的療癒是什麼嗎？竟然是西洋占星、塔羅牌、生命靈數等「自我探索」工具，從事西洋占星的療癒工作者Rita就是最佳寫照，她覺察到自己的天賦，不僅創業成功，解決自身問題，還幫助很多人認識自己、了解自己，為何「自我探索」這件事這麼重要？

2019年，當時32歲的Rita已是奧美集團的策略總監，被喻為廣告界的才女，沒想到她卻來個人生大逆轉，不想繼續內耗、陷入職場的困境。她決定不再試圖改變工作狀態來找到答案，而是開始學習催眠療癒、西洋占星等「身心靈」工具來向內探詢。

Rita的人生翻篇了，經營起自媒體，推出Podcast（播客）節目「靈魂相談室」，分享自己內在心境的轉換與領悟，輔以占星的知識，漸漸打開知名度。

隨著網路聲量的增加，她也開始占星教學，有興趣的網友就透過IG報名，參加Rita的「占星基礎課程」，每週一次，整套課程為期八個月；平常也有「一對一的靈性諮詢」服務，中間還會穿插開一些小工作坊，讓素人來體驗占星。

短短幾年，Rita所經營的「靈魂相談室」Podcast長年排名在全台100名之內，累積收聽人次逾千萬，也收穫不少與她結緣的朋友。

不要小看西洋占星的市場，每小時費用從1500至5000元不等，名師價位更高。目前最知名的就是藝人轉型的唐綺陽老師，很多業者都會找她代言合作。Rita堪稱是後起之秀之一，她已有穩定成長的粉絲量，而且「一對一諮詢」的預約，都排到兩個月之後了。

令人意想不到的是，她的客人多集中在25～39歲，甚至還有不少在校的大學生，詢問以職場生涯、情感問題居多。「多數年輕人都很迷茫，不知道要選什麼工作，也不知道出路在哪裡？」Rita說，他們很想了解自己、想知道自己的人際關係如何？

年輕人更想發揮生命的潛能，活出完整人生

其中，也有不少女性會來詢問先生或孩子的問題。例如有媽媽頗為焦慮，想知道孩子的命盤、性格，弱點是什麼？藉此了解自己該如何與孩子相處？甚至想幫孩子提早預防一些人生的課題。

另外一位媽媽則非常擔心自己跟父母的問題會遺留給下一代，不希望自己的壞脾氣或創傷影響到小孩，繼承到她的缺點。「這位母親甚至想透過命盤認識自己，期許自己變成更好的人，給孩子好的示範，」Rita說出年輕媽媽的心聲。

當一位30幾歲的女士發現兒子很愛哭、女兒很膽小時，主動來尋找Rita協助，她想透過西洋占星多了解孩子，盡量順著他們的天性給予教育，或是避免人生的創傷。Rita分享說，「這位媽媽急著想知道自己可以多做些什麼事，可以讓孩子健健康康成長。」

Rita接觸過近1000個命盤，其中有一群30幾歲的客人是透過Podcast認識她的外籍華人，這些人來自北美或東南亞等國家，「我有十幾個長期的客人，每個月都會來看一次命盤，」她坦言，「這些人的命盤都已經看到滾瓜爛熟了，聊到後來，基本上他們已經不是在看運勢，而是想找到一個抒發的管道，說說遇到的糟心事，某種程度有點類似諮商的功能。」

而真正讓Rita大開眼界的是，年輕人對「自我探索」的強勁需求。她以自己為例說明，剛出社會時，就想找個可以安身立命的好公司，平平穩穩過一生，並沒有太多想法，後來發現年輕人不這樣想了，他們出生於網路、社群媒體盛行的時代，擁有太多太多的機會，但也同時帶來迷惘，所以年輕人更迫切需要認識自己、了解自己，統稱為「自我探索」。

於是可以協助「自我探索」的各種服務或工具不斷湧現，例如塔羅牌、西洋占星、生命靈數、人類圖、MBTI等等。「年輕人認為每個人都具有能量與潛力，他們渴望知道該如何挖掘『自我』的這座礦山，所以必須先了解自己，知道自己的天賦、特質、弱點是什麼？」Rita進一步說。

尤其，這代年輕人的父母多為四、五年級生，經濟相對寬裕，他們不需要奉養長輩，甚至還有額外零用金，更勇於挑戰自我，希望發揮生命的潛能，活出完整人生。

但年輕世代也有壓力，例如不可能像父執輩一樣，只要找到穩定工作，就能存到錢、買得起房子，「所以他們更想做些與眾不同的事，或是走一些不同的路徑，達到自己想擁有的成就感或生活方式。」Rita說，他們對成功的定義不見得是賺非常多錢，而是想實現自己快樂幸福的人生。

想追求更卓越的自己，「自我探索」成為必修學分

多數人自我探索之餘，還能藉此更了解身邊的家人與朋友，甚至幫助到更多人，例如32歲的戴立雅（化名）花十幾萬元學習「生命靈數」等課程後，發現他先生理應是E人（擅長社交、社牛），但每次遇到爸爸媽媽卻很安靜畏縮，「我終於找到原因，不再覺得他很奇怪了，因為他從小被嚴格管教，遇到父親就很害怕，我慢慢引導他，現在他變得更有自信，我們在一起更自在快樂了，」戴立雅說。

這幾年下來，Rita發現很多人想學占星，連想兼職或創業的人也增加了。就有上班族週休二日時，租咖啡廳的一張桌子，開始從事占星的工作，愈做愈順後，索性辭職，專職當療癒工作者。

Rita發現2024簡直是療癒商機大爆發的一年，很多與「自我探索」相關的服務紛紛出籠，例如塔羅牌、西洋占星、生命靈數、紫微斗數、MBTI、催眠、希塔療癒等等，都是試圖更認識自己，讓自己變得更好。

今年31歲的王陽銘（化名）學習西洋占星兩年，他最近有辭職創業的念頭。「我透過學習占星，更了解自己，也發現自己很適合當占星師，助人又助己，比我被綁在一個不喜歡的職務上好。」

Rita坦言，現在是奔放的年代，也是不確定的年代，「自我探索」的需求只會增加不會減少，對接的療癒商品也會持續出現，因為人生的問題非一時三刻可以解決，為了追求更卓越的自己，「自我探索」已是現代人必修的功課。

（本文出自2025.01.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）