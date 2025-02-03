快訊

大S遭瘋傳死訊！網友見小S「1舉動」 驚覺不尋常

DeepSeek低成本喊假的 母公司花10億人民幣買輝達A100

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤合作運佳 魔羯感情恐破局

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報2/3-2/9】

星象影響：金星進牡羊、火星巨蟹、木星順行、火土三分

本週二金星進牡羊，稍微有點著急衝動，但反而帶來活力和主動的能量。火星巨蟹，易受情緒影響，想要依照心意行事，會有意外的驚喜或驚嚇。週二木星順行，射手在合作關係有新轉折，雙魚在家庭事務也迎來轉機，順利往下一階段邁進。火土三分，情緒波動大，留意身心狀況。

12星座個別影響：

巨蟹：有金錢問題需處理；感情易想太多有心魔

天蠍：事業出現有心人士較勁；感情易悲觀要勇敢一些

水瓶：生涯突然轉折非壞事；感情是進退抉擇的關鍵期

雙魚：事情出現變數、需看長遠發展；感情上相信直覺

金牛：速度放慢能避免疏漏；感情建議別太固執

雙子：與熟悉者接觸更可靠；感情可見家人、展現居家魅力

處女：建議把手上工作分配出去；感情節奏要自己掌握

魔羯：工作遇見女性貴人；感情有破局的可能性

牡羊：工作會遇見得力好幫手；感情建議凸顯自身強項

獅子：驛馬星動、積極主動成功率高；感情有年下機會

天秤：水到渠成合作運佳；感情適合做出重大決定

射手：合作問題能順利解決；感情甜蜜有機會更進一步

情緒 星座運勢 木星 火星

延伸閱讀

2025年12星座「人際關係」排名：天秤座成為焦點 射手旅途遇人生摯友

12星座像什麼動物？雙子是健談的鸚鵡 射手像馬一樣奔馳、像貓一樣的是他

水瓶發現隱藏才能、這星座「迎來一路攀升」！12星座「2025年薪資運」排行榜

這星座將有「豐碩成果」！12星座「2025年儲蓄運勢」排行榜

相關新聞

今天「立春」4生肖快躲春 4生肖慎防爛桃花

今天是大年初六，節氣逢「立春」，且是今年的第1個立春。民俗專家廖大乙說，乙巳年為「雙春閏月逢青蛇」，犯太歲的蛇、虎、猴、...

唐綺陽星座運勢週報：天秤合作運佳 魔羯感情恐破局

本週二金星進牡羊，稍微有點著急衝動，但反而帶來活力和主動的能量。火星巨蟹，易受情緒影響，想要依照心意行事，會有意外的驚喜或驚嚇。週二木星順行，射手在合作關係有新轉折，雙魚在家庭事務也迎來轉機，順利往下一階段邁進。火土三分，情緒波動大，留意身心狀況。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資能獲利」：財富瞬間飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多站在對方的立場，就能讓獎金快速攀升，有人則是不犯錯誤，就能讓滾滾錢財不斷的流入荷包中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

今晚入立春天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

今年2025年是乙巳蛇年，今天晚間10時11分進入「立春」節氣，命理師楊登嵙提醒，節氣交接之際，民俗象徵龍年與蛇年交接，...

每日星座運勢／雙子單身者別關在家 外出有好機會

2025-02-03牡羊座短評：運勢平淡而蘊含轉機。【整體運】有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進

這星座將有「豐碩成果」！12星座「2025年儲蓄運勢」排行榜

發財致富是許多人的夢想，然而必須有著良好的儲蓄累積，才能一步步地累積自身財產。日本網站「占TV」近來就分享在2025年，12星座的儲蓄運勢依序為何。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。