今天「立春」4生肖快躲春 4生肖慎防爛桃花

今天是大年初六，節氣逢「立春」，且是今年的第1個立春。民俗專家廖大乙說，乙巳年為「雙春閏月逢青蛇」，犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖，別忘了「躲春」避厄；去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖今年運勢一掃陰霾，但要慎防爛桃花。

廖大乙指出，「立春」是24節氣之首，代表生肖的起算，龍、蛇年太歲今正式交接，乙巳蛇年五行屬木，為閏6月且有2個「立春」，分別落在農曆正月初六和農曆12月17日，是特殊的「雙春閏月逢青蛇」，今天是乙巳年的第一個立春。

「立春」新舊太歲交接，磁場較混亂，犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖恐因氣場較弱、運勢較低，較其他生肖更易受影響，所以別忘了「躲春」避厄，能待在家不出門最好，若要因工作等因素必須出門，建議戴頂帽子再外出，能趨吉避凶。

廖大乙說，犯太歲4生肖或自認時運低者在「立春」這天，凡事低調多忍讓，謹言慎行，也因正式進入蛇年，今年恐有小人、流言，甚至血光等考驗，但也不用過度擔心，可透過捐血、行善布施、勸人向善等多做些功德，有利於消災改運。

此外，甲辰龍年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖，進入蛇年後可望一掃去年陰霾，整體運勢將出現好的改變，但也因為運好、桃花旺，又逢俗稱「38年」的雙春年，務必要慎防爛桃花，對男女情感一定要有所節制，加強並注意個人行為要檢點。