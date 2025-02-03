今晚入立春天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

今年2025年是乙巳蛇年，今天晚間10時11分進入「立春」節氣，命理師楊登嵙提醒，節氣交接之際，民俗象徵龍年與蛇年交接，此時天地磁場混亂，建議蛇、豬、虎、猴四個生肖的民眾，在立春前後一小時不要出門，藉此「躲春」以化解一年災禍。

命理師楊登嵙說，今年生肖屬蛇（值太歲）、豬（沖太歲）、虎（刑太歲）、屬猴（害太歲），建議此4個生肖者「躲春」，由於太歲會在今天2月3日晚上10時11分「立春」時，進行龍、蛇年太歲交接，天地陰陽磁場甚為混亂，按照民俗習慣，今天立春不能有口舌之爭，必須和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。

楊登嵙說，有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。建議躲春的方式是在房間裡，或者任何一個地方安靜待上2個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。

楊登嵙說，若因為工作或要事一定要在「躲春」的時間出門，2025年歲次乙巳年，木蛇年，乙為木，巳為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素，紅色屬火，易經數字3和8結合後，會引動木的無形磁場，所以將紅豆（屬火）數目3顆、8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋，或一起放在錢包、包包內，引動好運的木、火磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來，也幫助「躲春」順利。