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穩住運勢不用怕！4生肖蛇年犯太歲 5張圖找出你的福星和剋星

香港01／ 撰文：布萊恩
十二生肖示意圖。 圖／AI生成
十二生肖示意圖。 圖／AI生成

農曆新年又到，命理學家會指點哪些生肖犯太歲、哪些生肖較旺、哪些生肖相合相剋，但究竟這些資訊如何計算得出？來到蛇年又有哪些生肖犯太歲、沖太歲、相合相害？以下5張圖一一報你知，其實計算方法超簡單。

從術數來說，首先要了解何謂「12地支」，以及「12地支」分別代表哪個生肖。12地支分別是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，對應的生肖是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，例如子是鼠，虎就是寅。

什麼是犯太歲？

每人出生的年份是「屬相年」，與本命年屬相相同就叫「犯太歲」，意即一個人本命年生肖與流年太歲相同，例如2025年是蛇年，蛇是本命年，故屬蛇的人就是「犯太歲」。傳統相信，「犯太歲」的生肖者運氣一般會不順利。

除了蛇，豬（沖太歲）、虎（害太歲）及猴（破太歲）都屬「犯太歲」生肖，後文詳述。

什麼是三合生肖、六合生肖？

「三合」及「六合」都屬於生肖相旺吉配，合則為順，傳統相信代表諸事順暢、順心，互助互惠，當中「三合」有4組，「六合」則有6組。

要看哪些是「三合」生肖，只要在生肖表上劃出類似等邊三角形的直線連起來，就是「三合」，例如蛇、牛、雞就是「三合」。至於「六合」，一般是左右相鄰生肖，例如蛇的「六合」生肖就是猴。如與流年太歲相合，就是「合太歲」，有利流年運勢。

三合生肖（HK01製圖）
三合生肖（HK01製圖）

六合生肖（HK01製圖）
六合生肖（HK01製圖）

什麼是六沖、六破？

先說「六沖」，就是正對面的生肖，例如蛇及豬就是相沖生肖。「六沖」就是「六合」相反，相剋且不利。至於「六破」，「破」代表損壞或破裂，若流年「破太歲」，更代表破敗、破財，不利流年運程。「六害」方面，顧名思義就是生肖相害關係，如蛇就與虎相害。

要留意的是，生肖相合亦可相沖，例如蛇與猴是「六合」生肖，但同時是「六破」，意味肖猴者原則上於蛇年較順遂，但又因「破太歲」，運勢相對複雜，玄學上屬於「吉凶參半」。

六沖生肖（HK01製圖）
六沖生肖（HK01製圖）

六害生肖（HK01製圖）
六害生肖（HK01製圖）

六破生肖（HK01製圖）
六破生肖（HK01製圖）

延伸閱讀：

開工利是公價2025｜同事、秘書、保安利是公價一覽！你算多定少？

蘇民峰2025蛇年運程｜犯太歲化解方法+12生肖整體運勢一文看清

文章授權轉載自《香港01》

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流年 生肖運勢 相沖生肖 蛇年

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