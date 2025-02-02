殺破狼週運勢／金牛邂逅有好感天菜 2星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與在心靈宮位的海王星呈現合相，與暗戀的對象有進一步的發展，會要到對方的聯絡方式，或是有機會與對方單獨相處。某些白羊座則可能在此時邂逅似曾相識的人，並對他產生好感。

面試運、考試運方面，在面試、考試宮位的木星結束退行狀態，會開始丟履歷，尋求更適合自己的職場。某些白羊座開始努力唸書、學習，希望考取國家證照，或是進入公務機關，工作比較有保障。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到太陽與水星的影響，很容易受到同儕慫恿，團購一些自己並不需要的東西，事後感到後悔，覺得浪費很多錢。某些白羊座需要分期付款購買新的電器用品，造成每個月經濟狀況吃緊。

人際關係方面，太陽與水星合相在人際關係宮位，受到天王星影響，會遇到一些比自己年輕的人，與他們溝通不良，雙方產生許多誤會。某些白羊座則是覺得自己與現代社會的價值觀格格不入，感到社恐。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，會邂逅有好感的天菜，但只敢遠遠看著對方，不敢有任何行動。有穩定關係的金牛座，與另一半心有靈犀，覺得找到了靈魂伴侶。

工作運方面，在志業宮位的太陽與水星呈現合相，同在志業宮位的冥王星相位良好，職務躍升為管理階層，在職場上的表現受矚目。某些金牛座試著創業，自己獨立接案，任何事務都可由自己去掌握。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在金錢宮位的木星影響，在社會上有一些潛規則，但你並不想花錢打點這些繁文縟節，被人暗地裡嘲笑是鐵公雞，心裡會覺得不舒服。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到土星影響，薪水雖然增加了，卻有許多預期外的花費也會增加，無法存到錢。某些金牛座在物質生活上會較為奢侈，不想太虧待自己。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與志業宮位的海王星呈現合相，交際應酬的邀約較多，在各種場合上結識新的朋友，其中不乏外型條件姣好的人士，交流起來心情也比較愉快。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽與水星呈現合相，會趁著人們開工之後才出國旅遊，避開大量人潮，各種手續也順暢很多。但由於太陽與水星受到在精神宮位的天王星影響，會因為時差或是認床，睡眠狀況不佳。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，因為分期付款購買了昂貴的物品，每個月生活費用吃緊，得縮衣節食過日子。某些雙子座對於物價通膨沒有知覺，對於薪水老是不夠用百思不解，沒有思考需要節約過日子了。

工作運方面，在志業宮位的土星受到木星影響，許多問題想得簡單，但執行起來卻有許多人為因素而不那麼順利，越是積極想跨越，阻力就越大，有時需要妥協，才能把問題解決。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，可能會與名人合作，受到同事羨慕。某些巨蟹座會調整到較為輕鬆的部門，壓力減輕許多。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮退行，當心血光之災，或是舊疾復發的問題。太陽、水星合相在疾厄宮位，容易著涼感冒，呼吸系統感染，連同要注意心血管方面的問題。冥王星同在疾厄宮位，水分攝取要足夠，避免產生泌尿道疾病。

金錢運方面，在財務宮位的太陽、水星呈現合相，受到天王星影響，會花許多錢在調理身體健康上，醫療費用貴得嚇人。有投資習慣的巨蟹座，市場指數難以掌握，千萬不要炒短線、玩當沖，容易瞬間負債累累。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在慾望宮位的太陽、水星影響，與人往來需保持安全距離，以免捲入性騷擾的風波中。某些巨蟹座則容易在肉體關係上覺得寂寞，想尋求一夜情獲得慰藉，當心招惹上爛桃花。

獅子座：

整體運勢

遠行運佳，金星進入遠行宮位，會有一個遠行計畫，可能想到海外旅行、打工渡假、交換學生、語言學習......進行短期或是幾個月的居留，會準備較多的資金，入住ＣＰ值較好的旅店。

感情運方面，太陽與水星在感情宮位呈現合相，與喜歡的人有說不完的話題，常常有相處的機會，然而太陽與水星受到天王星影響，兩人對未來的看法過於天馬行空，實踐的能力會比較不足。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的太陽、水星影響，職場的同事只會出一張嘴，使你疲於奔命，工作的突發事件較多，常常要幫他人收拾殘局。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星結束退行，持續受到在財務宮位的土星影響，小人漸漸退散，許多事情撥雲見日，但還有許多麻煩必須要解決，覺得心累。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，購物可善用信用卡回饋方案，獲得許多折扣，買到物超所值的物品。有投資習慣的處女座，開市大吉，手上標的物大漲，可選在適當時機獲利了結。

感情運方面，金星進入慾望宮位，與在感情宮位的海王星呈現合相，與喜歡的人更加親密了，但雙方的定位有些妾身未明，會是一場賭注與冒險。關係穩定的處女座，兩人走出生活的陰霾，可慢慢修復有裂痕的情感。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與水星呈現合相，受到海外宮位的天王星影響，與海外客戶有密切的往來，但語言方面有些溝通不良，覺得需要加強外語能力。某些處女座需要到異地出差，任務十分困難，有許多問題必須要談判。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位退行，很久沒聯絡的朋友突然找你幫忙，需要解決十分麻煩的問題，但獲得幫助後，對方又消失不見了，覺得被當成免洗工具人。

天秤座：

整體運勢

感情運佳，金星進入感情宮位，同時在戀愛宮位的太陽與水星呈現合相，會與喜歡的人互訴衷曲，正式交往。感情穩定的天秤座，和另一半有許多話題交流，對方亦對自己十分貼心。

工作運方面，在志業宮位的火星相位良好，開市就接到許多訂單，業務量增加，十分忙碌。但由於在工作宮位的土星持續受到海外宮位的木星影響，與外國客戶交易，會覺得有些溝通不良。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到水星與太陽的影響，當心遺失錢包，信用卡被盜刷，造成嚴重財損。有投資習慣的天秤座，千萬不要炒短線，可能瞬間把積蓄賠光，甚至負債累累。

健康運方面，天王星影響著疾厄宮位，甲狀腺、扁桃腺、內分泌的問題較為嚴重，會需要長期調養。土星與海王星持續影響健康宮位，長期深受睡眠問題與慢性疾病的困擾，最好能做一些和緩的運動來改善。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，開工後被賦予一個光鮮亮麗的任務，有機會與名人合作，成為職場內的焦點。某些天蠍座正在尋找新的工作，這段時間生活較為優閒，有好的機會就會去面試。

遠行運方面，在遠行宮位的火星相位良好，會規劃短期的旅行，此期間需完成許多任務，除了朝聖想去的景點之外，還要幫許多親朋好友代購伴手禮，行程十分忙碌與緊湊。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到在家庭宮位的水星、太陽影響，與另一半的家庭發生嫌隙，覺得很不愉快。某些天蠍座則是夾在伴侶與家人之間左右為難，無法偏袒任何一邊。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到土星影響，買了許多動漫、偶像週邊商品，嚴重超支，被他人覺得很浪費錢。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數持續下跌，帳面在虧損狀態。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人關係更進一步。單身的射手座會有怦然心動的邂逅。某些射手座會參加大型的娛樂活動，購買許多動漫或偶像商品。

旅遊運方面，水星與太陽合相在旅遊宮位，開工就需要到外地出差，會很有效率地完成許多任務，並順便到當地有名的景點遊覽。某些射手座則是有一個旅遊計畫，正辦理一些證件，很快就能核發下來。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在財務宮位持續退行，在醫療、復健方面的花費較多，甚至需要用分期付款支付。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷下探，帳面上的市值嚴重虧損，若操作短線，則容易負債累累。

交通運方面，水星與太陽合相在交通宮位，受到天王星影響，駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，可能遇到突發事件，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會添購新的傢俱或家電，生活有嶄新的開始。某些摩羯座與親人一起到外地旅遊，團費或食宿都較為奢華，全部的開銷都是家人支付。

金錢運方面，水星與太陽合相在金錢宮位，對新的一年的收支做好計畫，預計可存下一筆資金。某些摩羯座獲得一份兼職的工作，增加收益，對改善經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星持續退行，與情感對象對於親密關係有些乏力，雙方甚至因此產生誤會。在戀愛宮位的天王星受到在金錢宮位的太陽、水星影響，與戀愛對象會因為經濟開銷問題產生嫌隙。

工作運方面，在工作宮位的木星結束退行狀態，受到土星影響，對於職場現狀感到不滿，想轉換跑道至理想的領域工作，但丟了許多履歷都石沈大海，或是工作內容與自己的理想不符。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會有一個到外地旅遊的計畫，食宿會較為奢華，出去遊玩不想虧待自己。某些水瓶座則是需要出差，差旅待遇頗佳，會是一趟收穫滿滿的任務。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星結束退行，與曖昧對象的關係會有進展，可望進入正式交往的階段。情感穩定的水瓶座，有懷孕的跡象，孩子在許多人的期盼下降臨。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星持續退行，堆積如山的工作量難以消化，感覺自己的體力或對工作的熱誠也在下降。某些水瓶座有過勞的傾向，會需要休息久一點，調養好身體，再繼續打拼。

健康運方面，水星與太陽合相在命宮，當心著涼感冒，呼吸系統發炎。並要注意氣候溫差，小心心血管方面的疾病突發。火星持續在健康宮位退行，有些痼疾正在治療當中，並要留意血光之災。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，薪資會獲得調升，或是多兼一份副業，經濟狀況獲得改善，手頭較為寬裕，會品嚐昂貴的餐廳，或是買些奢侈品，犒賞自己一番。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位退行，與前任情人維持身體方面的需求，但這也會使你無法脫離不健康關係的困境。情感關係穩定的雙魚座，容易與情感對象翻舊帳吵架，雙方關係緊繃。

家宅運方面，在家宅宮位的木星結束退行，此時會決定購買屬於自己的房地產，或是想搬家到環境較好的地區生活，然而木星持續受到命宮的土星影響，在尋覓新居的過程會覺得房價很貴。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到水星與太陽的影響，通勤時遇到突發的交通事故，造成你遲到。駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

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