蛇年4生肖犯太歲！民俗專家點名「政壇三巨頭」警告1人：恐怕官司難解決

「太座當頭坐，無災恐有禍」，蛇年有四個生肖犯太歲，包括屬蛇、屬豬、屬虎和屬猴的民眾，今年恐會運勢較差，容易犯小人、招爛桃花等等，需要多加留意。民俗專家江柏樂就特別點名「台灣政壇三巨頭」——同樣屬豬的賴清德、蕭美琴以及柯文哲，建議三人務必在元宵節前安好太歲、點光明燈。

民俗專家江柏樂接受《三立新聞網》的訪問，表示蛇年對於「犯太歲」的四個生肖而言，需特別關注潛在的災難和禍害。他並一一說明，與蛇「正沖」的生肖為豬和蛇，屬豬的民眾遇事應保持冷靜，不宜衝動行事，也必須留意疾病、官司、破財等衰運纏身；屬蛇的民眾則得注意身邊的小人，說話應謹慎，避免引來橫禍、官非。而與蛇「偏沖」的生肖是猴、虎，前者應留意破財、疾病，避免捲入是是非非；後者宜遠離紛擾，切勿多管閒事。

江柏樂更進一步點名「政壇三巨頭」，也就是屬豬的總統賴清德、副總統蕭美琴，以及民眾黨主席柯文哲。由於總統的運勢會牽動國家運勢，蛇年台海又有緊張加劇的流年運勢與卦象，因此江柏樂建議，除了安太歲、點光明燈以外，身為正、副總統的賴、蕭兩人也可以參拜太歲星君，祈求消災解禍。至於適逢年節，卻仍在牢獄中度過的柯文哲，江柏樂示警他在蛇年運勢會更糟，「恐怕官司很難解決」，若是自己無法安太歲，建議請家人代勞協助。

蛇年有四個生肖犯太歲，包括屬蛇、屬豬、屬虎和屬猴的民眾。民俗專家江柏樂就特別點名「台灣政壇三巨頭」——同樣屬豬的賴清德、蕭美琴以及柯文哲，建議三人務必在元宵節前安好太歲、點光明燈。圖／聯合報資料照

江柏樂提到，若是生肖沖犯太歲，習俗上一定要安太歲、點光明燈，一般建議在大年初一至元宵節期間辦理，祈求新的一年順順利利。不過沒有犯太歲的人也可以安光明燈、健康燈、招財燈，「太座當頭坐，無災恐有禍，現代人可以不迷信，但不要不信邪」。

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