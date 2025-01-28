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出門前先手心許願！初一早「選對時辰」穿上紅衣 走春祈福喜迎火蛇年

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
新年示意圖。圖／AI生成
新年示意圖。圖／AI生成

如何在蛇年持盈保泰，健康順遂，甚至風生水起、好運連連？命理老師譚秀珠建議，可得把握年初一走春祈福大好時機，選對時辰走出大門，搭上紅色等討喜衣服，依照指定方向走上10幾分鐘，就能財運滾滾來、喜迎火蛇年。

譚秀珠表示，114年為乙己年，天干是木，地支為火，看似青蛇年，實際為火蛇年，初一早上己時（9點至11點）為最佳走春點刻，建議在這個時間燒香祭祖，打開大門，帶著好心情外出走春，準備迎接新的一年的財喜之氣。

火蛇年走春，譚秀珠表示，首推紅色，帶來一身喜氣，橘紅、紫色、粉紅色也是初一走春祈福的幸運顏色。不過，這些顏色較適合女性，建議男性可以多穿綠色外套，身上繫著紅色的圍巾，或是紅色小飾物，同樣也可以博取幸運財神青睞。

選好了時辰，穿上紅色等喜氣外套，譚秀珠表示，火蛇年走春方向順位相當重要，出門之後，先向西方走去，這是火蛇年的貴人方，走對方向，招來貴人，贏在起跑點。接著往北方走去，在轉向南方，最後轉回東方（吉利方）回到家裡。

譚秀珠建議，出發之前先做功課，出門之前，先在自己手心寫上想要的願望，升官、發財、桃花、好姻緣，以食指將願望寫在掌心，緊握拳頭，走春途中，不要打開手心，也不可與旁人聊天。

另依照方位，規畫路線，選擇銀行、郵局、賣場、上市櫃公司場等現先金眾多的營業場所，走至這些發財點時，稍做停留，心裡想像著現金、好運全都流至自身皮夾、存摺。

除了初一走春，譚秀珠另提供了一個簡易招財法，那就是在對的時間吃了幾顆冒著熱氣的花生湯圓。火蛇年土來生金，而白皮黃餡的花生湯圓正是最佳招財小物，建議在除夕晚間過了十一點時，吃上幾顆花生湯圓，如果想讓運勢更好一點，大年初一也再來幾顆花生湯圓。

譚秀珠表示，並非每一種湯圓適合用來春節開運，如果吃錯湯圓，可就不妙。例如，除夕、年初一就不宜食用芝麻湯圓，因為火來土生，要是吃了白皮黑餡的芝麻湯圓，反而可能帶來小破財。

綜觀火蛇年國運不佳，大地不穩，經濟發展恐不如預期，譚秀珠提供另一個開運小秘訣，那就是在春節放假之前，向經濟狀況一級棒、令人欽羨的好朋友要來幾瓶礦泉水，從除夕開始，將自家開水混在象徵聚財的礦泉水中，慢慢地飲用，自能開財聚福。

如果不好意思跟有錢友人拿礦泉水，則可向銀行索取「發財水」、「開運水」，不少銀行在過年之前將一箱箱礦泉水搬進金庫，與一捆捆的現金放在一起，這就是俗稱的「發財水」，因為銀行現金流動特快，象徵聚財，其效果不輸知名廟宇所餽贈的錢母。

譚秀珠建議，過年之前如果至銀行臨櫃領錢，不妨開口問問，有無「發財水」，如果拿到之後，別急著喝，應該細水長流，每天倒一點在冷水壺，混著自家開水，從除夕開始慢慢飲用。

此外，如果拿到紅包，千萬不要急著花掉，建議將裝有現鈔的紅包，原封不動地放在枕頭底下，最好可以放到元宵節過後，如想財運旺旺一整年，則可繼續擺在枕頭下。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理老師譚秀珠建議，在除夕晚間過了十一點時，吃上幾顆花生湯圓，如想讓運勢更好，大年初一再吃幾顆花生湯圓。圖／譚秀珠提供
命理老師譚秀珠建議，在除夕晚間過了十一點時，吃上幾顆花生湯圓，如想讓運勢更好，大年初一再吃幾顆花生湯圓。圖／譚秀珠提供

命理師 湯圓 蛇年 除夕

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